Tuyên truyền chống quấy rối tình dục trên xe buýt

Hoạt động là một phần của chuỗi sự kiện truyền thông được phát động từ ngày 25-4 nhằm mục đích truyền tải thông điệp về an toàn cho em gái tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng tới hơn 15.000 sinh viên của các trường đại học và hơn 3.000 hành khách đi xe buýt trên địa bàn Hà Nội.



Chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, Vụ Bình đẳng giới - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Đông Anh, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) đang thực hiện tại Hà Nội từ năm 2014 và ở cấp quốc gia từ năm 2017.



Các tình nguyện viên phát tờ rơi tuyên truyền cho hành khách thường xuyên đi xe buýt.

Mục tiêu của dự án là “Tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển trong thành phố thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện hơn với các em gái”.



Đây cũng là hoạt động với mục đích tuyên truyền đến những hành khách đi xe buýt, đặc biệt là các hành khách nữ, về an toàn của bản thân, cách phòng chống, biện pháp ngăn ngừa các hành vi xâm hại, quấy rối tình dục nơi công cộng.

Sự kiện cũng nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động đẹp của nam giới, đặc biệt là hành khách nam trong việc bảo vệ an toàn của các em gái, hành động trước các hành vi quấy rối tình dục em gái tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.