Vasco, Vietnam Airlines đứng đầu về bay đúng giờ

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2017, tổng số chuyến bay khai thác của 4 hãng hàng không là 205.811 chuyến bay. Tổng số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 180.423. Trong đó VNA có 88.106 chuyến bay đúng giờ, đạt tỉ lệ 89,9%. Vasco dẫn đầu với 96,7%.

Theo ngành hàng không, số chuyến bay cất cánh không đúng giờ do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất của các hãng hàng không là máy bay về muộn. Trong đó, Vietnam Airlines có số chuyến bay không đúng giờ là 4.456 chuyến, hãng hàng không Jetstar Pacific là 3.673 chuyến, hãng hàng không VietJet Air là 8.819.

Cũng theo ngành hàng không, các chuyến bay bị hủy do nhiều nguyên nhân như thời tiết, kỹ thuật, thương mại... Trong đó, hãng hàng không Vietnam Airlines hủy chuyến nhiều nhất với 468 chuyến, và phần lớn lý do hủy chuyến là do kỹ thuật. Đứng thứ hai về số lượng hủy chuyến là Jetstar Pacific với 283 chuyến.