Gỡ vướng cấp căn cước công dân

Sẽ cho khai thủ tục cấp CCCD qua Internet Theo thống kê, kể từ ngày 1-1-2016 (ngày Luật CCCD 2014 có hiệu lực) đến ngày 15-6, Công an TP.HCM đã cấp tổng số 106.442 CCCD. Bình quân mỗi ngày giải quyết xong 250-270 hồ sơ. Trong khi đó, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp CCCD có ngày cao điểm lên tới 400-500 người. Liên quan đến việc chậm trả CCCD, Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội Cấp, quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác (PC64 Công an TP.HCM), cho biết: “Áp lực công việc rất nhiều nên cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm việc quá giờ. Ngoài ra, ngoài giờ làm việc, chúng tôi còn cử cán bộ đến tận nhà dân hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt như sức khỏe yếu… để làm thẻ. Từ đầu năm đến nay đã cấp cho hơn 1.400 trường hợp”. Ông Long cho hay trong điều kiện thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị như hiện nay, PC64 sẽ phối hợp với công an quận, huyện khảo sát, đánh giá lại để có điều chỉnh quân số tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho dân. Ngoài ra, PC64 cũng đang tham mưu cho Công an TP kê khai thủ tục cấp CCCD qua mạng Internet dự kiến sẽ triển khai năm 2018. Qua dịch vụ công trực tuyến này, người dân có thể ngồi ở nhà kê khai thông tin để đỡ thời gian đi lại. “Sau khi kê khai qua mạng, bộ phận tiếp nhận sẽ hẹn người dân thời gian đến lăn tay, chụp ảnh. PC64 sẽ thường xuyên kiểm tra, phối hợp với công an quận, huyện nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức phục vụ dân vô điều kiện. Đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến góp ý đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để chấn chỉnh nếu công dân chưa hài lòng về hành vi công vụ” - ông Long khẳng định. Tạm thời cấp xác nhận làm thẻ để tiện sinh hoạt Ông Ngô Xuân Hải (quận Tân Bình, TP.HCM) dẫn con trai (làm CCCD lần đầu) đến nhận thẻ cũng cho biết phải chờ ba tháng nữa mới được nhận. Ông Hải lo lắng vì con trai ông không thể đi máy bay. Theo ông Hải, con trai ông đã 15 tuổi nên các hãng hàng không không chấp nhận giấy khai sinh mà yêu cầu phải có CMND. Cán bộ phụ trách cho biết trường hợp của ông Hải, PC64 sẽ cấp giấy xác nhận đang làm CCCD để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Hai năm, ba lần chậm trả CCCD Lần đầu tiên vào tháng 5-2016, Bộ Công an lý giải nguyên nhân chủ yếu là do đường truyền dữ liệu không ổn định. Bên cạnh đó, vào một số thời điểm lượng người đăng ký tăng mạnh, vật liệu để làm thẻ chưa được nhà thầu cung cấp đầy đủ nên dẫn tới chậm trễ. Tháng 8-2016, việc chậm trả CCCD tái diễn do hệ thống thiết bị sản xuất CCCD đang được bảo dưỡng, nâng cấp và nguồn phôi thẻ bị thiếu. Và lần thứ ba chậm trả là vào thời điểm hiện nay.