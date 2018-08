Hơn 200 người dân kéo ra sông Hàm Luông vây hai tàu cát

Ấp 5 và 6, xã Thạnh Phú Đông là hai ấp nằm trọn trên hai cồn liền nhau là Cồn Linh và Cồn Lá được bao bọc bởi sông Hàm Luông, có tổng diện tích khoảng 350ha, với hơn 700 hộ dân sinh sống. Đoạn sông Hàm Luông có chiều dài gần 7km đi qua địa bàn hai ấp này từ trước tới nay thường xuyên xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng. Trên cồn chỗ eo nhỏ nhất đã lở chỉ còn chiều ngang khoảng 300m. Sạt lở là do khu vực cồn cát ảnh hưởng của thiên nhiên nên đất rất dễ bị cuốn trôi, một phần do khu vực này bị “cát tặc” hoành hành đã nhiều năm nay. Vào khoảng giữa tháng 6-2016, UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định cấp phép cho công ty Cổ phần đàu tư 779 được khai thác cát lòng sông tại sông Hàm Luông. Theo quyết định, UBND tỉnh cấp phép cho công ty 779 được khai thác cát bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát san lấp trên sông Hàm Luông, đoạn thuộc xã Thạnh Phú Đông với diện tích khai thác trong phạm vi 66,2ha. Trữ lượng công ty được cho phép khai thác 1,5 triệu khối cát, công suất khai thác 300.000m3 cát/năm, thời hạn khai thác 3 năm. Tuy nhiên do gặp sự phản ứng quyết liệt của người dân đến nay mỏ cát vẫn chưa hoạt động được.