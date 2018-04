Đình chỉ công tác phó chủ tịch xã nghi bảo kê “cát tặc“

Ông Ông Trịnh Văn Súy , Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngày 10-4, UBND huyện đã quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Hoàng Bình Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Đô để làm rõ việc người dân phản ánh có sự “bảo kê” cho “cát tặc” lộng hành dọc sông Chu, đoạn chảy qua xã Thiệu Đô

Trước đó, vào tối 8-4, khi phát hiện 4 tàu hút cát đang cắm vòi rồng xuống lòng sông Chu, hàng trăm người dân các thôn 7, 8, xã Thiệu Đô đã tập trung ra bờ sông Chu để xua đuổi.Khi tiếp cận một trong số các tàu hút cát, người dân phát hiện ông Hoàng Bình Thủy và 4 công an viên của xã Thiệu Đô cũng có mặt trên tàu.Nghi vấn nhóm cán bộ này không kiên quyết trấn áp, bắt giữ tàu hút cát trái phép nên người dân hô hoán, yêu cầu những cán bộ này phải lên trụ sở Công an huyện làm việc.Đến sáng 9-4, hàng trăm người dân xã Thiệu Đô đã tới trụ sở UBND xã Thiệu Đô, yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn triệt để nạn "cát tặc" để bảo vệ tài sản, hoa màu của nhân dân và xác định có hay không hiện tượng tiếp tay của lực lượng chức năng cho "cát tặc" lộng hành.Trước thực trạng trên, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã có buổi đối thoại với người dân vào chiều 9-4 tại nhà văn hóa thôn 7, xã Thiệu Đô. Tại đây, người dân cũng yêu cầu làm rõ việc Phó Chủ tịch xã Thiệu Đô cùng công an viên của xã ở trên tàu hút có bảo kê cho "cát tặc" hay không.Theo giải thích của ông Lê Văn Duy, Trưởng Công an xã Thiệu Đô , nhóm cán bộ xã được người dân phát hiện trên tàu cát thực tế là đang đi làm nhiệm vụ, xử lý vi phạm chứ không phải "làm luật" với "cát tặc."Tại xã Thiệu Đô có mỏ cát số 3, từng được tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác nhưng đã hết hạn.UBND huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu đóng cửa mỏ, tuy nhiên thời gian gần đây, "cát tặc" vẫn hoành hành, gây sạt lở bờ sông khiến hoa màu của người dân dọc bờ sông Chu bị cuốn trôi.