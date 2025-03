Miền Bắc chuyển rét, miền Trung nắng nóng gay gắt 27/03/2025 14:53

Những ngày cuối tháng 3, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi miền Bắc chuyển rét thì miền Trung vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng diện rộng.

Ngày 27-3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ chiều và đêm 28-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 15-18 độ C, khu vực Hà Nội từ 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, Bắc Trung Bộ từ 17-19 độ C.

Những ngày cuối tháng 3, dự báo thời tiết miền Bắc chuyển rét trong khi miền Trung nắng nóng gay gắt, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa hai miền. Ảnh: Phi Hùng

Từ chiều 28-3, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Từ đêm 28-3, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá. Người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Nông dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi khỏi giá rét. Ngư dân nên hạn chế ra khơi khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Trong khi miền Bắc trở lạnh, các tỉnh từ Nghệ An đến Huế vẫn tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng. Ngày 27-3, nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 35,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,0 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 36,4 độ C.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp từ 50-55%. Ngoài ra, Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng - Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Cháy rừng có thể xảy ra ở khu vực có thực bì khô, thảm thực vật dễ bén lửa. Sốc nhiệt, kiệt sức có thể xảy ra nếu tiếp xúc lâu với nắng nóng, đặc biệt với người lao động ngoài trời. Nhiệt độ ngoài trời thực tế có thể cao hơn 2-4 độ C so với dự báo, đặc biệt tại khu vực có mặt đường nhựa, bê tông.

Người dân cần bổ sung đủ nước, tránh ra đường vào giờ cao điểm nắng nóng, che chắn kỹ khi ra ngoài và hạn chế đốt rác, đốt nương để phòng cháy rừng.

Dự báo, từ ngày 29-3, nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần tại Nghệ An - Huế. Tuy nhiên, người dân vẫn cần theo dõi sát sao thông tin thời tiết để chủ động phòng tránh rủi ro.