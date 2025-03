Nhiều cây lim sét bị đốn hạ ở quận 1: Đơn vị liên quan nói gì? 25/03/2025 15:07

Ngày 24-3, nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM đã bị đốn hạ. Những cây xanh bị đốn hạ là cây lim sét (phượng vàng) còn tươi tốt nhưng do quá trình thi công nâng cấp, cải tạo vỉa hè đã gây ảnh hưởng đến phần rễ của cây.

Cây lim sét trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 bị đốn hạ. Ảnh: NV

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết có 17 cây xanh bị ảnh hưởng do trong quá trình thi công cải tạo vỉa hè, đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng một số rễ của cây. Đánh giá cây có khả năng mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới nên đơn vị đã xin phép đốn hạ, trồng mới thay thế. Đơn vị đã đốn bỏ 9 cây xanh, những cây còn lại cho cắt tỉa và chăm sóc lại.

Rễ cây bị đứt trong quá trình thi công, cải tạo vỉa hè. Ảnh: NV

Trước đó, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (công ty) đã có văn bản gửi UBND quận 1 liên quan đến việc thi công, cải tạo chỉnh trang vỉa hè làm xâm hại đến hệ thống cây xanh.

Cụ thể, công ty cho rằng qua công tác tuần tra cây xanh trên địa bàn, đơn vị ghi nhận hiện nay có nhiều tuyến đường đang thực hiện cải tạo, chỉnh trang vỉa hè do các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực các quận làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thi công, một số đơn vị đã sử dụng phương tiện cơ giới phá dỡ, cào bóc nền vỉa hè, đào gần gốc cây làm đứt rễ hay gây tổn thương cơ học cho hệ rễ cây xanh hiện hữu trên tuyến đường.

Việc thi công như trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống cây xanh tại khu vực. Ảnh: NV

"Việc thi công như trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống cây xanh tại khu vực xung quanh. Công ty tăng cường công tác tuần tra phát hiện, phối hợp các địa phương lập biên bản ghi nhận sự việc với đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhắc nhở đơn vị thi công có biện pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh. Trường hợp do quá trình thi công gây ảnh hưởng cần phải xử lý mé nhánh, đốn hạ cây xanh để đảm bảo an toàn cho khu vực. Công ty phối hợp Trung tâm hạ tầng thống nhất thực hiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện thi công cải tạo vỉa hè của các địa phương đa số làm vào ban đêm nên công tác tuần tra để nhận biết các hành vi xâm hại đến hệ thống rễ cây xanh rất khó khăn, các hành vi xâm hại này làm ảnh hưởng đến an toàn cây xanh đô thị, nhất là mùa mưa bão năm 2025 sắp tới cũng như những năm về sau" - văn bản của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM nêu rõ.

Do đó, công ty đề nghị UBND quận 1 hỗ trợ kiểm tra, giám sát, khuyến cáo các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè tuân thủ các quy định trong quá trình thi công, hạn chế thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống cây xanh tại thời điểm thi công và sau này.

Liên quan vấn đề này, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP cũng đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan cho biết trung tâm đã nhiều lần có ý kiến đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 nhằm chấn chỉnh công tác thi công, có phương án thi công phù hợp để đảm bảo an toàn cây xanh. Trường hợp xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh do việc thi công công trình gây ra thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Việc thi công nâng cấp, cải tạo vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH công nghiệp và xây dựng Nam Việt đã sử dụng phương tiện cơ giới phá dỡ, cào bóc nền vỉa hè gây đứt rễ cây lim sét mã số 279. Đây là hành vi vi phạm Điều 7 Nghị định 64 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị và Điều 15 của Quy định về Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm Hạ tầng đề nghị UBND quận 1 và UBND phường Bến Thành, quận 1 hỗ trợ xử lý theo quy định. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP