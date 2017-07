Nhóm lợi ích ‘đạo diễn’ ĐTM

Bà LÊ THỊ KIM OANH, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT TP.HCM: ĐTM phải gửi tới người bị ảnh hưởng Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 18/2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường…, cũng như Thông tư 27/2015 hướng dẫn thực hiện về vấn đề này thì ĐTM phải được công khai đến tập cấp xã/phường để thông báo cho người dân được biết. Như vậy trong vụ nhận chìm bùn, cát xuống biển, nếu chưa lấy ý kiến người dân, chưa cung cấp thông tin cho người dân là thiếu sót không nhỏ. Về ý kiến cho rằng có một số nước trên thế giới bắt thực hiện ĐTM trước mới cấp phép đầu tư dự án sau, tôi chưa nghiên cứu sâu về vấn đề này nhưng theo tôi được biết thì hầu hết các nước cũng làm như chúng ta. Việc cấp giấy phép đầu tư dự án thực hiện trước và việc lập ĐTM thực hiện sau. Tôi cho rằng việc này cũng hợp lý vì khi có giấy phép đầu tư rồi thì mới có cơ sở thực hiện ĐTM. Vấn đề là làm sao thực hiện ĐTM đạt chất lượng tốt và công khai, minh bạch tài liệu này để giám sát tốt. Một cán bộ thanh tra về môi trường, Bộ TN&MT: Nên quy trách nhiệm HĐTĐ Chất lượng ĐTM phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng của các nhà chuyên môn trong HĐTĐ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định xử lý trách nhiệm HĐTĐ ĐTM. Do đó khi thẩm định, phê duyệt xong thì hội đồng này giải tán. Khi xảy ra sự cố, do sai sót trong ĐTM thì không biết phải xử lý ai. Do đó, theo tôi, nên có thêm quy định xử lý trách nhiệm những người đứng đầu trong HĐTĐ ĐTM. Có như vậy mới tăng cao trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt ĐTM, hạn chế những sai sót dẫn đến hậu quả xấu.