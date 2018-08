Thu phí đậu xe tự động: Không khó!

Hướng dẫn dùng My Parking Cách cài đặt: Bước 1: Mọi người sẽ vào AppStore đối với iOS và CH play đối với Android. Bước 2: Tìm kiếm phần mềm My Parking Viettel. Bước 3: Cài đặt phần mềm My Parking. Bước 4: Mở phần mềm và đăng ký sử dụng theo hướng dẫn. Cách sử dụng: Bước 1: Tìm kiếm bãi đỗ xe. Bước 2: Cho xe vào bãi và nhập thông tin xác nhận theo hướng dẫn. Bước 3: Tiến hành thanh toán: + Thông qua SMS: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang SMS với đầu số nhắn tin và cú pháp sẵn có cho bạn. + Thông qua Viettel Pay: . Người dùng phải đăng ký nếu chưa có tài khoản. . Nạp tiền vào Viettel Pay nếu không đủ số dư. . Xác nhận thanh toán.