TP.HCM mạnh tay xử 2 công trình không phép, sai phép

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định sẽ xử lý nghiêm. “Quan điểm của TP là xử lý nghiêm các công trình vi phạm xây dựng dù có hay chưa có người dân vào ở thì cũng đều nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của người dân”, ông Hoan nói.

“Bên ngoài như một cô gái đẹp, vào trong thì hết hồn!”

Đó là nhận định của ông Võ Văn Hoan về 131 căn nhà xây sai phép tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, xảy ra từ hơn hai năm trước nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong. “Tôi đã xuống kiểm tra những căn nhà này tại xã Đa Phước rồi. Bên ngoài nhìn như một cô gái đẹp mỹ miều nhưng đi vào bên trong mới thấy hết hồn. Tôi không thể tin được!”, ông Hoan nói.



Công trình sai phép tại xã Đa Phước, Bình Chánh. Ảnh VIỆT HOA

Ông Hoan cũng thông tin trước tình hình này, TP đã cho thành lập một tổ công tác để kiểm tra chất lượng những căn nhà này trước khi có quyết định tháo dỡ hay cho tồn tại. Theo Chánh văn phòng UBND TP, những căn nhà này nằm tại vị trí đất thấp rất dễ bị ngập. “Móng thì đơn giản, cột dựng thì lêu khêu, bên trong thì sàn giả bê tông rất mỏng manh. Lún một chỗ có thể sập cả toàn khu, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi đã thấy rất đáng lo ngại rồi”, ông Hoan cho hay.



Liên quan đến việc xử lý các công trình này, Sở Xây dựng TP đã có kiến nghị cho tồn tại những căn nhà xây sai phép này. Theo Sở Xây dựng, lý do “tha” cho những công trình nay nhằm để không ảnh hưởng đến 131 hộ dân hiện đang sinh sống tại đây. Do chủ đầu tư xây sai, lại chuyển nhượng nhiều lần và bán cho những người dân này nên lỗi không phải do những hộ dân này. Hơn nữa, theo Sở Xây dựng, hành vi sai phạm tại Đa Phước là chủ đầu tư chuyển từ phòng ở thành căn hộ ở, chuyển ban công thành mở rộng căn phòng ở; nằm trong khuôn viên thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư, không vi phạm chỉ giới xây dựng, không tranh chấp, khiếu nại; công trình đã hoàn thành và đưa hộ dân vào ở.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan khẳng định tất cả các hành vi vi phạm xây dựng đều phải xử lý nghiêm. Đối với công trình này, TP sẽ cho kiểm tra chất lượng nhà ở trước khi quyết định xem xét có cho tồn tại hay không.

Ông Hoan cũng cho hay, lẽ ra với những sai phạm này phải phát hiện ngay, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời. Đồng thời buộc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật là người dân khi vào ở phải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn. Đó là điều phải làm chứ không phải đến hôm nay để thành những công trình nham nhở, hạ tầng không đảm bảo, kiến trúc phức tạp, bên trong không đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. “Bây giờ dân vào ở rồi, ngay thời điểm này chúng ta cũng phải tiếp tục bằng nhiều biện pháp để bảo vệ lợi ích của người dân chứ không phải vì chuyện đã rồi mà không làm”, ông Hoan khẳng định.

Theo ông Hoan, đó cũng là lý do TP cho thành lập tổ công tác. Ngoài việc kiểm tra chất lượng nhà ở, tổ công tác sẽ kiểm tra các nội dung: Trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức; thanh kiểm tra về mặt pháp lý của công trình, tại sao từ một giấy phép xây dựng lại biến thành 2, 3 giấy phép xây dựng; tại sao có hộ được cấp giấy chủ quyền có hộ thì không...

Phạt 1 tỷ đồng vẫn không tháo dỡ công trình vi phạm

Gần đây, sự việc Công ty cổ phần TDS vi phạm xây dựng không phép công trình hồ bơi 1.000m2 tại dự án Thảo Điền Saphia, quận 2 đang khiến dư luận quan tâm. Giữa tháng 5-2017, UBND TP đã ban hành quyết định xử phạt 1 tỷ đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không có động tĩnh gì.



Phần hồ bơi xây dựng không phép tại biệt thự trong dự án Thảo Điền Saphia. Ảnh Internet



Phần hồ bơi gần 1000m2 xây không phép nằm trong hành lang sông Sài Gòn. Ảnh VIỆT HOA

Tại buổi họp báo, ông Lý Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thông tin, Thanh tra Sở đã xử phạt nhưng sau đó Công ty TDS tiếp tục vi phạm. Khi đoàn kiểm tra của Sở xuống kiểm tra thì công trình ngưng thi công nhưng sau khi đoàn kiểm tra rời đi thì công trình vẫn được tiếp tục. Do đó, ngày 25-7 vừa rồi, Sở Xây dựng đã có văn bản trình UBND TP đề nghị cưỡng chế công trình này.



“Đơn vị này rất nhiều lần nộp đơn cho chúng tôi nói số tiền phạt 1 tỷ đồng là rất lớn nên xin cho thời gian chuẩn bị tài chính và lên phương án tháo dỡ. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác vẫn không thực hiện”, ông Long cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, ông Hoan nói chủ đầu tư đã ngang nhiên lấn cả ngàn mét vuông đất hành lang sông để xây hồ bơi nhằm làm tăng giá trị cho dự án của họ. Sai phạm đã rõ và cưỡng chế là rất bình thường. Quyết định cưỡng chế đang hiện đang nằm trên bàn lãnh đạo TP, Chủ tịch TP ký là tiến hành cưỡng chế ngay.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm vụ này. Nếu chủ đầu tư không chịu tự cưỡng chế thì chúng ta sẽ tổ chức cưỡng chế. Tôi đề nghị làm nghiêm túc, huy động lực lượng của sở Xây dựng chứ không dừng lại ở quận 2. TP sẽ làm nghiêm vụ này, một vụ lấn sông Sài Gòn nghiêm trọng như thế để làm công trình phụ, làm tôn tạo giá trị biệt thự của mình nhưng lại lấy hết không gian, hành lang chống sạt lở của sông Sài Gòn. Đây là vụ điển hình, chúng ta có thể tổ chức cưỡng chế làm nhanh, làm gọn”, ông Hoan nói.