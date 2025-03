Long An: Xử phạt 2 người mang bùn đất nạo vét kênh đi bán trái phép 29/03/2025 12:55

(PLO)- Chính quyền TP Tân An vào cuộc xác minh vụ bùn đất nạo vét kênh bị đem bán trái phép, xử phạt các cá nhân vi phạm và làm rõ trách nhiệm đơn vị quản lý.

Sau khi Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh về việc “Làm rõ việc bùn đất nạo vét kênh ở Long An bị đem bán” hôm 19-2, UBND TP Tân An (Long An) đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định có hai cá nhân tự ý vận chuyển tổng cộng 486 khối bùn đất đem bán, gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình thủy lợi.

486 khối bùn đất từ việc nạo vét kênh Chín Bắc đã bị các xe tải chở đi đem bán. Ảnh: DK

Theo UBND TP Tân An, vào tháng 8-2024, TP đã ban hành, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình danh mục nạo vét kênh Chín Bắc (đoạn cầu vượt số 7- kênh Nguyễn Văn Tiếp). Công trình thi công từ ngày 11-11-2024 và hoàn thành ngày 17-12-2024.

Sau khi hoàn thành, lượng bùn đất nạo vét từ kênh được tập kết sang hai bên bờ để bảo vệ chống sạt lở và nâng cao kết cấu bờ kênh.

Tuy nhiên, vào hai ngày 15-2 và 16-2-2025, hai cá nhân là ông M.V.T (51 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) và ông N.V.T (54 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An) đã tự ý điều khiển xe múc và xe ben đến khu vực trên, lấy số lượng lớn bùn đất đem bán mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, UBND thành phố Tân An đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và UBND xã Lợi Bình Nhơn tiến hành kiểm tra, xác minh. Hai cá nhân vi phạm đã thừa nhận hành vi sai trái và cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả.

Phần đất nạo vét kênh Chín Bắc được múc đem lên xe tải chở đi đem bán. Ảnh: DK

Ngày 4-3, UBND xã Lợi Bình Nhơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cá nhân về vi phạm quy định bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. Mỗi người bị phạt 22,5 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực bị xâm phạm.

Đất bùn nạo vét kênh Chín Bắc đã được chở đem bán trên Quốc lộ 62. Ảnh: DK

Bên cạnh xử lý cá nhân vi phạm, UBND thành phố Tân An cũng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý liên quan do sự lơ là, thiếu giám sát, vụ việc đã xảy ra mà không được phát hiện kịp thời.

UBND xã Lợi Bình Nhơn đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo xã cũng như các cá nhân có liên quan, trong đó bao gồm Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối kinh tế, cùng các công chức địa chính - nông nghiệp và môi trường.

Vụ việc nạo vét kênh Chín Bắc bị lợi dụng để bán đất trái phép cho thấy sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ hơn trong quản lý tài nguyên đất đai và công trình thủy lợi.