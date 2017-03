Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở New York

(PL)- Báo New York Daily (Mỹ) đưa tin tối 23-10 (giờ địa phương), thị trưởng TP New York (Mỹ) Bill de Blasio thông báo ca nhiễm Ebola đầu tiên ở New York là BS Craig Spencer, 33 tuổi, nhân viên BV Hội thánh Trưởng lão New York.