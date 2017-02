Học sinh háo hức khám phá tàu Cảnh sát biển 8002

Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã tổ chức trao 190 suất học bổng cho học sinh của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, 60 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, 30 suất cho con em ngư dân vùng ven biển Quảng Nam và 100 xuất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho con em cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2, đóng quân tại huyện núi Thành, Quảng Nam.

Sau khi được nhận học bổng, các em vô cùng sung sướng khi nhận được tin vui bất ngờ: tham quan tàu cảnh sát biến 8002 đang neo đậu tại đây.

Các em đã được các chú sĩ quan trên tàu hướng dẫn tham quan từng tầng của con tàu "to ơi là to"! "Quá đẹp, quá to". "Các chú cảnh sát biển rất nhiệt tình, dễ thương, giúp chúng cháu hiểu hơn về cảnh sát biển, về công việc của các chú. Cháu ước mơ sau này sẽ là cảnh sát biển như các chú!". Các em học sinh thích thú đưa ra nhận xét.

Đặc biệt, với các em là người dân tộc thiểu số, từ miền núi cao về với cát trắng biển xanh, thì đây quả là món quà vô giá. Nhiều em cho biết khi nghe thông tin được thăm tàu cảnh sát biển, các em háo hức đến độ không ngủ được, cứ mong trời mau sáng để được lên xe về đồng bằng thằm các chú cảnh sát biển, thăm tàu cảnh sát biển.

Tàu cảnh sát biển "khủng" 8002

Xếp hàng trật tự, theo sự hướng dẫn của chú Võ Văn Kính, Phó chính ủy Bộ tư lệnh CSB vùng 2 xuống tàu.

Làm quen với chú CSB trên tàu

Phòng Hồ Chí Minh - Nơi sinh hoạt chính của cán bộ, chiến sĩ trên tàu

Chăm chú lắng nghe thuyết minh tại khu vực cabin tàu

Thích thú thử làm thuyền trưởng

CLB thuyền viên ở tầng 2

Phòng ăn của sĩ quan trên tàu

Phòng ngủ của các sĩ quan trên tàu

Thích thú khám phá con tàu. Tàu to, rộng, quá nhiều phòng nên các bạn phải bám nhau mà đi, kẻo bị lạc.



Xuồng cứu sinh hiện đại gắn hai bên thành tàu.



Chào tạm biệt 8002, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại