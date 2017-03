Danh sách 70 cụm thi ĐH năm 2016

Theo đó, Bộ GD&ĐT giao cho các cơ sở giáo dục ĐH chủ trì tổ chức các cụm thi của Kỳ thi THPT quốc gia dành cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào ĐH-CĐ năm 2016.



Theo quyết định này thì mỗi tỉnh, TP sẽ có một cụm thi, riêng Hà Nội có năm cụm thi, TP.HCM có bốn cụm thi.

Các trường ĐH có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, chấm thi, chấm phúc khảo; trường ĐH chủ trì cụm thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh, thông báo kết quả thi và báo cáo dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia.

Dưới đây là danh sách các cụm thi ĐH kỳ thi THPT quốc gia năm 2016:

Các cụm thi tại TP Hà Nội

TP Hà Nội có năm cụm thi do các trường ĐH chủ trì như sau:

Cụm thi số 1: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, gồm các quận, huyện: quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai, quận Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên;

Cụm thi số 2: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì, gồm các quận, huyện: quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì;

Cụm thi số 3: Trường ĐH Thủy lợi chủ trì, gồm các quận, huyện: quận Đống Đa, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Quốc Oai và huyện Thanh Oai;

Cụm thi số 4: Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì, gồm các quận, huyện: quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất, huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Mê Linh;

Cụm thi số 5: Trường ĐH Lâm nghiệp chủ trì, gồm các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Cụm thi tại TP.HCM

TP.HCM có bốn cụm thi do các trường ĐH chủ trì như sau:

Cụm thi số 6: Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì, gồm các quận, huyện: quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn;

Cụm thi số 7: Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì, gồm các quận, huyện: quận 2, quận 9, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức và quận Phú Nhuận;

Cụm thi số 8: Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì, gồm các quận, huyện: quận 1, quận 3, quận 4, quận 7 và quận 11, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ;

Cụm thi số 9: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì, gồm các quận, huyện: quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh.

Các cụm thi tại các tỉnh, thành trực thuộc trung ương

Cụm thi số 10: tại TP Hải Phòng, do Trường ĐH Hàng hải Việt Nam chủ trì;

Cụm thi số 11: tại tỉnh Hà Giang, do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Hà Giang;

Cụm thi số 12: tại tỉnh Cao Bằng, do trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng;

Cụm thi số 13: tại tỉnh Lai Châu, do Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu;

Cụm thi số 14: tại tỉnh Điện Biên, do Học viện Ngân hàng chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Điện Biên;

Cụm thi số 15: tại tỉnh Lào Cai, do Trường ĐH Luật Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Lào Cai;

Cụm thi số 16: tại tỉnh Tuyên Quang, do Trường ĐH Tân Trào chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Nội vụ;

Cụm thi số 17: tại tỉnh Lạng Sơn, do Trường ĐH Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn;

Cụm thi số 18: tại tỉnh Bắc Kạn, do Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Cộng đồng Bắc Kạn;

Cụm thi số 19: tại tỉnh Thái Nguyên, do ĐH Thái Nguyên chủ trì;

Cụm thi số 20: tại tỉnh Yên Bái, do Học viện Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Yên Bái;

Cụm thi số 21: tại tỉnh Sơn La, do Trường ĐH Tây Bắc chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Dược Hà Nội;

Cụm thi số 22: tại tỉnh Phú Thọ, do Trường ĐH Hùng Vương chủ trì, phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông;

Cụm thi số 23: tại tỉnh Vĩnh Phúc, do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Vĩnh Phúc;

Cụm thi số 24: tại tỉnh Quảng Ninh, do Trường ĐH Ngoại thương chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Hạ Long;

Cụm thi số 25: tại tỉnh Bắc Giang, do Trường ĐH Kinh tế quốc dân chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang;

Cụm thi số 26: tại tỉnh Bắc Ninh, do Trường ĐH Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh;

Cụm thi số 27: tại tỉnh Hải Dương, do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Hải Dương;

Cụm thi số 28: tại tỉnh Hưng Yên, do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Hưng Yên;

Cụm thi số 29: tại tỉnh Hòa Bình, do Trường ĐH Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình;

Cụm thi số 30: tại tỉnh Hà Nam, do Trường ĐH Thương mại chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Hà Nam;

Cụm thi số 31: tại tỉnh Nam Định, do Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Cụm thi số 32: tại tỉnh Thái Bình, do Trường ĐH Y Dược Thái Bình chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Cụm thi số 33: tại tỉnh Ninh Bình, do Trường ĐH Mỏ - Địa chất chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình;

Cụm thi số 34: tại tỉnh Thanh Hóa, do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Y Hà Nội;

Cụm thi số 35: tại tỉnh Nghệ An, do Trường ĐH Vinh chủ trì;

Cụm thi số 36: tại tỉnh Hà Tĩnh, do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Hà Tĩnh;

Cụm thi số 37: tại tỉnh Quảng Bình, do Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Quảng Bình;

Cụm thi số 38: tại tỉnh Quảng Trị, do Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị;

Cụm thi số 39: tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, do ĐH Huế chủ trì;

Cụm thi số 40: tại TP Đà Nẵng, do ĐH Đà Nẵng chủ trì;

Cụm thi số 41: tại tỉnh Quảng Nam, do Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Quảng Nam;

Cụm thi số 42: tại tỉnh Quảng Ngãi, do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Phạm Văn Đồng;

Cụm thi số 43: tại tỉnh Bình Định, do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì;

Cụm thi số 44: tại tỉnh Phú Yên, do Trường ĐH Xây dựng Miền Trung chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Phú Yên;

Cụm thi số 45: tại tỉnh Gia Lai, do Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chủ trì;

Cụm thi số 46: tại tỉnh Kon Tum, do Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Kon Tum;

Cụm thi số 47: tại tỉnh Đắk Lắk, do Trường ĐH Tây Nguyên chủ trì;

Cụm thi số 48: tại tỉnh Đắk Nông, do Trường ĐH Tài chính Marketing chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk;

Cụm thi số 49: tại tỉnh Khánh Hòa, do Trường ĐH Nha Trang chủ trì;

Cụm thi số 50: tại tỉnh Ninh Thuận, do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận;

Cụm thi số 51: tại tỉnh Bình Thuận, do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận;

Cụm thi số 52: tại tỉnh Lâm Đồng, do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì;

Cụm thi số 53: tại tỉnh Bình Phước, do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Bình Phước;

Cụm thi số 54: tại tỉnh Bình Dương, do Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Thủ Dầu Một;

Cụm thi số 55: tại tỉnh Tây Ninh, do Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh;

Cụm thi số 56: tại tỉnh Đồng Nai, do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Đồng Nai;

Cụm thi số 57: tại tỉnh Long An, do Trường ĐH Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Long An;

Cụm thi số 58: tại tỉnh Đồng Tháp, do Trường ĐH Đồng Tháp chủ trì;

Cụm thi số 59: tại tỉnh An Giang, do Trường ĐH An Giang chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Xây dựng Miền Tây;

Cụm thi số 60: tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu;

Cụm thi số 61: tại tỉnh Tiền Giang, do Trường ĐH Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Y Dược TP.HCM;

Cụm thi số 62: tại TP Cần Thơ, do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì;

Cụm thi số 63: tại tỉnh Hậu Giang, do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang;

Cụm thi số 64: tại tỉnh Bến Tre, do Trường ĐH Luật TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Bến Tre;

Cụm thi số 65: tại tỉnh Vĩnh Long, do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM;

Cụm thi số 66: tại tỉnh Trà Vinh, do Trường ĐH Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM;

Cụm thi số 67: tại tỉnh Sóc Trăng, do Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng;

Cụm thi số 68: tại tỉnh Bạc Liêu, do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Bạc Liêu;

Cụm thi số 69: tại tỉnh Kiên Giang, do Trường ĐH Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM;

Cụm thi số 70: tại tỉnh Cà Mau, do Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Cà Mau.