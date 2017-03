Kỳ thi quốc gia: Học sinh thi bốn môn

Những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia Thí sinh phải thi bốn môn (gọi là bốn môn thi tối thiểu) gồm ba môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn (trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý). Ngoài bốn môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào ĐH-CĐ. Thí sinh không học môn ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thi thay thế môn ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định do Bộ GD&ĐT công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ. Đề thi các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý: Thi tự luận, thời gian thi 180 phút. Các môn vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút. l Đề thi đánh giá thí sinh ở bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh. l Có hai loại cụm thi: Các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không tham gia xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ có sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh sẽ dự thi tại các cụm thi tại địa phương do các sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các trường ĐH-CĐ. Những thí sinh này vẫn được phép tham gia dự tuyển vào các ĐH-CĐ có phương án tuyển sinh riêng. Các thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả vào tuyển sinh ĐH-CĐ thì sẽ dự thi tại các cụm thi ở các trường ĐH do các trường ĐH chủ trì, phối hợp với các sở GD&ĐT.