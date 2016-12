Bất động sản 2017 sẽ cạnh tranh 'một mất, một còn' ?

Căng thẳng vì thiếu vốn TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, đánh giá thị trường BĐS 2017 vẫn là kênh chọn lựa của nhà đầu tư cá nhân. Nhưng quy mô sẽ giảm khá nhiều do việc đầu cơ suy giảm mạnh và nguồn vốn từ ngân hàng thương mại bị thu hẹp. Do đó thị trường này sẽ phân hóa mạnh, chỉ một số dự án cục bộ có ưu thế tài chính, sản phẩm mới có thể tiêu thụ thuận lợi. Riêng nhà ở xã hội và phân khúc giá thấp khó tăng như kỳ vọng do thiếu vốn hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước. Phân khúc nhà ở xã hội và căn hộ giá rẻ dưới 1 tỉ đồng được xem là cứu cánh cho thị trường BĐS 2017 vì có nhu cầu lớn. Song các đối tượng này hầu như cần phải vay khoảng 70% giá trị căn nhà từ nguồn vay ưu đãi của Chính phủ. Có điều sau khi gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng kết thúc thì trong giai đoạn tới sẽ khó có gói hỗ trợ tương tự. Chủ tịch HoREA Lê Hoàng khuyến nghị các doanh nghiệp nên cơ cấu lại đầu tư, chuyển hướng vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà cho thuê giá thấp.