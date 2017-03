Buôn, trữ thuốc lá lậu: Án tù đến 15 năm

Nước ngoài xử phạt nặng việc mua, bán thuốc lá lậu Một chuyên gia về thuế cho biết tại Malaysia, Singapore, người dân và du khách thực hiện nghiêm việc hút thuốc lá đúng nơi quy định. Các cơ sở sản xuất thuốc lá ngoài việc in cảnh báo đầy đủ tác hại trên bao thuốc còn phải in ký hiệu mã vạch trên từng điếu thuốc để chống hàng nhập lậu, hàng giả. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện người bán, cũng như người mua hàng nhập lậu, hàng giả, chỉ cần một gói thuốc lá trở lên là phạt rất nặng bằng tiền, tùy mức độ sai phạm sẽ bị xử hình sự… Việt Nam cần áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn nữa ở một số mặt hàng, trong đó đặc biệt là thuốc lá, rượu, bia. Mặt khác, cần quy định mức giá tối thiểu cao hơn giá bán hiện nay cho mỗi bao thuốc lá (loại 20 điếu, có thể tăng gấp đôi). Đồng thời cũng cần có các giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống buôn lậu. Jet, Hero chiếm 90% thuốc lá nhập lậu Bộ Công Thương vừa có báo cáo hoạt động thị trường thuốc lá tám tháng năm 2014. Theo đó, sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 8 ước đạt 358,5 triệu bao, giảm 5,4% so với tháng 8 năm 2013; tính chung tám tháng ước đạt 2,7 tỉ bao, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, tình hình thuốc lá lậu vẫn diễn biến phức tạp, hiện thuốc lá điếu nhập lậu vào thị trường nội địa đang có chiều hướng gia tăng với khoảng 100 nhãn; trong đó, hai nhãn chủ yếu là Jet và Hero, chiếm 90% tổng số thuốc nhập lậu. T.PHƯƠNG