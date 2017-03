Cả ngàn tiểu thương bãi thị đòi quyền lợi

Sáng 8-10, khoảng 1.000 tiểu thương chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) nghỉ bán hàng, đối thoại với lãnh đạo UBND TP Vinh để đòi quyền lợi. Các tiểu thương yêu cầu chính quyền công nhận họ là người đầu tư, góp vốn xây chợ và công nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh lâu dài chứ không phải chỉ được thuê trong thời hạn 15 năm. Các tiểu thương cũng kiến nghị không cải tạo tầng ba (cho thuê văn phòng, khu vui chơi giải trí và các hoạt động dịch vụ khác) thành nơi bán hàng vì ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh ở các tầng dưới.

Ông Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: Công trình đình chính chợ Vinh do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2009 với tổng vốn xây dựng hơn 190 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư của UBND TP Vinh và UBND tỉnh Nghệ An hơn 22 tỉ đồng, huy động từ các tiểu thương là hơn 171 tỉ đồng. Về chủ trương cải tạo tầng ba, ông Chỉnh nói: Hiện tầng ba của chợ đang bỏ trống. Do đó sẽ phải cải tạo, đưa các mặt hàng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các tiểu thương ở tầng một và tầng hai để tránh lãng phí.



Tiểu thương nêu các kiến nghị với lãnh đạo UBND TP Vinh. Ảnh: ĐẮC LAM

Về số tiền mà các tiểu thương đã đóng cho ban quản lý dự án xây dựng đình chính chợ Vinh, theo ông Chỉnh đó là tiền nộp trước để thuê địa điểm trong thời hạn 15 năm. Trong tổng số 1.358 tiểu thương kinh doanh ở đình chính có 1.284 người nộp trước và 74 người đấu giá khi công trình đã hoàn thành. “Hiện UBND TP Vinh đang xây dựng phương án chuyển từ ban quản lý chợ sang dạng doanh nghiệp khai thác và kinh doanh. Năm 2015-2016 sẽ thông qua ý kiến của tiểu thương, chính quyền về phương án này” - ông Chỉnh nói.

Về nghi vấn khi xây chợ bị thất thoát hàng chục tỉ đồng, tham ô… mà các tiểu thương nêu ra tại buổi đối thoại, ông Chỉnh yêu cầu các tiểu thương có đơn kiến nghị lên UBND tỉnh hoặc thanh tra tỉnh Nghệ An để làm rõ có thất thoát, tham ô, sai phạm trong khi xây chợ hay không.

Trước đó, các tiểu thương tại chợ Vinh đã nhiều lần đồng loạt đóng cửa ki-ốt, không bán hàng để đòi quyền lợi, yêu cầu làm rõ các nghi vấn...

ĐẮC LAM