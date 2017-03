Các sản phẩm tiễn ông Táo đắt hàng, giá tăng cao

Ảnh minh họa.



Tại nhiều chợ truyền thống như Bà Chiểu, Tân Định, Nguyễn Văn Trỗi..., khu vực kinh doanh giấy tiền vàng mã tấp nập khách hàng ra vào mua các sản phẩm để cúng tiễn ông Táo.



Nhằm tạo sự tiện lợi cho người tiêu dùng mua sắm, các tiểu thương trưng bày, phân loại hàng hóa dễ lựa chọn và niêm yết giá bán trên từng sản phẩm.



Bà Thanh Hoa, tiểu thương chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, cho biết mỗi năm, dịp tiễn ông Táo về trời cũng là thời điểm khởi động bán buôn mặt hàng giấy tiền vàng mã cuối năm. Các sản phẩm giấy tiền vàng mã, dành cho ông Táo có chủng loại đa dạng, phổ biến là những bộ với kích cỡ bình thường gồm (áo, mũ, giày, cá chép) với giá dao động từ 5.000-10.000 đồng. Người tiêu dùng có thể mua sản phẩm với đủ kích cỡ khác nhau và kèm theo vàng, tiền…



Ngoài các sản phẩm giấy tiền vàng mã đắt hàng thì những mặt hàng khác như chè trôi nước, hoa tươi, thèo lèo (một loại kẹo)... cũng hút khách không kém. Giá các sản phẩm này tăng cao so với ngày thường: thèo lèo dao động ở mức 80.000-100.000 đồng/kg, chè trôi nước 5.000-10.000 đồng/viên, hoa vạn thọ 7.000-12.000 đồng/cây, hoa Cát Tường 30.000-35.000 đồng/bó...



Bên cạnh đó, dự đoán sức mua mặt hàng cá chép sống tăng cao, nên nhiều tiểu thương đã tăng cường nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Giá cá chép sống tăng so với ngày thường: cá chép loại to có giá 80.000-100.000 đồng/kg, loại vừa 40.000-50.000 đồng/cặp và loại nhỏ khoảng 20.000 đồng/cặp./.