Cấm hải quan đòi thêm chứng từ

Doanh nghiệp chỉ cần nộp “công văn yêu cầu hoàn thuế, không phải nộp các chứng từ khác”, Tổng cục khẳng định. Hải quan phải tự tra cứu hệ thống thông tin để giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, không được đòi hỏi thêm.



Hàng dệt may xuất khẩu không cần ghi “made in Vietnam”. Ảnh: Quỳnh Như

Văn bản này cũng chấn chỉnh tình trạng vài đơn vị hải quan bắt doanh nghiệp làm thủ tục xác nhận thực xuất đối với tờ khai xuất khẩu để hoàn thuế với hàng sản xuất xuất khẩu. “Theo quy định hiện hành, hải quan không thực hiện xác nhận thực xuất. Thủ tục này đã bị bãi bỏ từ năm 2011. Hải quan nào vẫn đối chiếu vận đơn và xác nhận thực xuất là không đúng quy định hiện hành”.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệP, đặc biệt là ngành dệt may, phản ánh việc hải quan buộc hàng phải ghi “made in Vietnam”. Tổng cục hướng dẫn rằng việc ghi nhãn cho hàng xuất khẩu tùy vào thỏa thuận của các doanh nghiệp, không nhất thiết phải ghi xuất xứ như hàng nội địa. Do đó doanh nghiệp không cần ghi “made in Vietnam” trên bao bì sản phẩm.