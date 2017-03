Đề xuất không khống chế thù lao đại lý xăng dầu

Theo đó, hiệp hội đề xuất dự thảo Thông tư liên tịch nên có nội dung hướng dẫn các thương nhân tự chọn hình thức đại lý mà các bên thỏa thuận. Nội dung này hoàn toàn phù hợp với Điều 169 Luật Thương mại. Không nên khống chế mức thù lao đại lý mà để bên giao và bên nhận đại lý thỏa thuận, ghi rõ trong hợp đồng.

Về chi phí kinh doanh định mức quy định là chi phí lưu thông xăng dầu bình quân để tính giá cơ sở (chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế và đã bao gồm chi phí dành cho tổng đại lý, đại lý), VINPA cho rằng cần xem xét lại chi phí bình quân giữa các vùng trong cả nước. Lý do là vì có doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn cả nước, có doanh nghiệp kinh doanh ở địa bàn hẹp hơn. Do đó nên quy định rõ chi phí bình quân là chi phí tại vùng 1. Còn vùng 2 các doanh nghiệp được cộng thêm 2% so với chi phí bình quân tại vùng 1. Từ đầu năm Bộ Tài chính rà soát lại chi phí kinh doanh định mức để phù hợp với thực tế kinh doanh của các thương nhân đầu mối và thông báo điều chỉnh ngay từ đầu năm để giúp cho các doanh nghiệp điều hành kinh doanh hiệu quả.

TRÀ PHƯƠNG