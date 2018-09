Bổ sung tem kiểm định màu sắc cho xe kinh doanh vận tải

Trong Công văn số 24/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ngày 28-8-2018 có nội dung liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông xảy ra gần đây.



Xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo đó, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, gây thiệt hại về cả người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn xã hội. Đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các tai nạn này là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của lái xe, chủ xe như vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian lái xe, sử dụng xe ô tô không đủ điều kiện kinh doanh vận tải… Trong đó, điển hình là hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe ô tô chở khách tại Cao Bằng và Quảng Nam, có dấu hiệu chủ xe không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải như: không có thiết bị giám sát hành trình, không có phù hiệu kinh doanh vận tải…

Bên cạnh đó, có sự buông lỏng quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải, công tác quản lý nhà nước về điều kiện kinh doanh vận tải cũng như hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế; công tác quản lý kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập; công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế ngăn chặn tai nạn giao thông trong vận tải đường bộ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, khẩn trương rà soát bổ sung các quy định để đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Rà soát nhiều quy định đảm bảo an toàn giao thông





Trong Công văn số 24/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ có nội dung yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương bổ sung, rà soát nhiều quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, có các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu, bổ sung các thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo chặt chẽ, không tạo kẽ hở cho các phương tiện giao thông hoạt động kinh doanh vận tải trái phép, gây mất trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là đối với phương tiện vận tải nội bộ; Khẩn trương nghiên cứu, bổ sung quy định tem kiểm định có màu sắc, hình dạng riêng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải.



Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Sở GTVT tăng cường công tác hậu kiểm đối với đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, đối với các bộ ngành địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, vận động người dân kiên quyết từ chối sử dụng dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải không tuân thủ các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông như: không có phù hiệu, biển hiệu xe, không có thiết bị giám sát hành trình; không có vé xe, hợp đồng vận tải; hoặc trên vé xe, hợp đồng vận tải không có nội dung thể hiện quyền lợi về bảo hiểm đối với hành khách…