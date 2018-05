Cù Lao Chàm sẽ không còn rác thải nhựa

Đó là thông tin ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay tại lễ kỷ niệm chín năm Cù Lao Chàm – Hội An được Unesco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới. Lễ kỷ niệm diễn ra tối qua, 26-5, tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam).

“Những việc làm ý nghĩa như “xách giỏ đi chợ”; các em nhỏ tận dụng giấy, báo để làm thay bao bì túi nilon hay việc khai thác cua đá, tôm hùm và các nguồn lợn khác một cách văn minh, có kiểm soát đã và đang tạo nên một Cù Lao Chàm rất riêng, rất đặc trưng"- ông Hùng nói và chia sẻ chính điều này đã thu hút lượng lớn các nhà nghiên cứu, tổ chức giáo dục, tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến với đảo.



Ông Nguyễn Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) cho biết sau 9 năm, chất lượng môi trường tại Cù Lao Chàm được cải thiện rõ nét.

Theo ông Hùng, sau gần thập kỷ trở thành KDTSQ, Cù Lao Chàm đã và đang tạo được niềm tin, sự yêu mến của du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự nỗ lực của người dân và chính quyền xã đảo, chất lượng môi trường tại đảo đang được cải thiện rõ rệt.



Tài nguyên sinh vật trên rừng, dưới biển được bảo tồn nguyên vẹn, sinh kế người dân chuyển từ khai thác thủy sản bấp bênh sang dịch vụ du lịch một cách bền vững.



Khung cảnh Cù Loa Chàm nhìn từ trên cao tuyệt đẹp

Từ chỗ san hô bị khai thác để làm cảnh, làm vật liệu xây dựng, đến nay người dân đã chủ động thực hiện trọn vẹn công nghệ phục hồi san hô. Từ chỗ bắt rùa, thu trứng để ăn, đến nay bà con đảo Cù Lao Chàm đã chung tay, góp sức trong công cuộc tái phục hồi và bảo vệ loài bò sát cổ cực kỳ quý hiếm của thế giới.



Cũng tại nơi này, hếu hết nguồn tài nguyên được định hướng khai thác một cách văn minh, có trách nhiệm.

Các sản phẩm trong khu sinh quyển đang được định hướng phát triển ổn định về chất lượng, hướng tới thân thiên môi trường và sẽ được gắn kết nhãn hiệu chứng nhận KSQ. Quy trình này sẽ tạo được sự gắn kết giữa người sản xuất, người tiêu dùng, nhà quản lý để cùng tham gia vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của KSQ.



Trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong bảo tồn, phát triển Cù Lao Chàm.

Ông Hùng cũng cho biết, để phát huy giá trị của Phố cổ Hội An, KDTSQ thế giới Cù Lao Chàm và Nghệ thuật hô hát Bài Chòi, lãnh đạo TP Hội An đã hoạch định chiến lược nhằm phát triển TP theo định hướng sinh thái - văn hóa - du lịch dựa trên nền tảng của 3 di sản thế giới này.

“Đây chính là một lợi thế vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của TP, một món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng và là tài sản quý báu của ông cha để lại cho con cháu sau này” – ông khẳng định.