Hút vốn ngoại, giá nhà đất sẽ giảm?

Thế của doanh nghiệp Việt đã khác Trước đây các công ty Việt thường hợp tác với nhà đầu tư ngoại ở thế thụ động. Chẳng hạn các công ty Việt chỉ mong muốn được định giá đất chiếm 30% tổng mức đầu tư khi hợp tác với nước ngoài. Sau đó mọi hoạt động đều do phía nước ngoài quyết định. Do đó, khi nhà đầu tư nước ngoài muốn “lũng đoạn”, họ chỉ cần nâng vốn điều lệ lên là công ty Việt “chết” vì không có nguồn lực bổ sung để giữ tỉ lệ vốn như ban đầu. Nay việc hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài đã có sự thay đổi. Hiện nhiều công ty Việt Nam đã chủ động hơn, giữ cổ phần chi phối và kiểm soát được tình hình vì kinh nghiệm, năng lực quản trị đã được nâng lên so với trước. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch HoREA Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý I năm nay, có 600 công ty bất động sản được thành lập mới, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo Sở KH&ĐT TP.HCM, tính đến nay lĩnh vực bất động sản vẫn đứng đầu thu hút đầu tư nước ngoài với số vốn trên 14 tỉ USD, chiếm 35% tổng vốn đầu tư nước ngoài.