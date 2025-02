Bộ Tài chính nêu quan điểm về thí điểm giao dịch tiền mã hóa 21/02/2025 09:18

Góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam do Bộ KH&ĐT đề xuất, Bộ Tài chính cho biết, hiện chưa có quy định về tài sản mã hóa, tiền mã hóa. Trong khi đó, việc quản lý tài sản mã hóa, tiền mã hóa sẽ theo quy trình từ phát hành, sở hữu, giao dịch, cấp phép cung cấp dịch vụ, bảo mật thông tin, việc sử dụng trong các giao dịch dân sự, vấn đề quản lý để đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Do còn nhiều nội dung cần nghiên cứu trước khi ban hành chính sách, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi dự thảo Nghị quyết theo hướng giao Chính phủ quy định việc triển khai thí điểm các chính sách liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa.

Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định về thời gian thực hiện giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ ngày 1-7-2026. Ảnh minh họa

Về thời gian cho phép thực hiện các giao dịch bằng tài sản mã hoá, tiền mã hoá trong Trung tâm tài chính, Bộ Tài chính đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp ý kiến của NHNN vì theo chính sách này tài sản mã hoá, tiền mã hoá được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch tài chính.

Nhấn mạnh việc triển khai chính sách về tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong trung tâm tài chính có nhiều nội dung cần nghiên cứu, liên quan đến nhiều Bộ, ngành, có ảnh hưởng tác động đến đảm bảo an ninh tài chính, do đó để đảm bảo khả thi, Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định về thời gian thực hiện giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ ngày 1-7-2026.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và UBND TP Đà Nẵng làm rõ nội hàm chính sách, mục tiêu và định hướng về thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính (fintech) tại Tờ trình Chính phủ để Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có cơ sở đề xuất giải pháp và quy định nội dung tại dự thảo Nghị quyết phù hợp.