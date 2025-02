Bản tin trưa 19-2: Xác định được hung thủ vụ một phần thi thể nữ trôi vào bờ biển; Bắt nhóm đánh gãy chân, tạt axit một phụ nữ ở Hà Nội 21/02/2025 12:00

Tối 20-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ một phần thi thể nữ trôi vào bờ biển tỉnh này. Trước đó, ngày 10-2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết Trinh (41 tuổi, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).