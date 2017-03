Khám phá thế giới mua sắm tại đại siêu thị Co.opXtra

Giữa tháng 5 vừa qua, đại siêu thị kết hợp phân phối số lượng lớn Co.opXtraPlus Thủ Đức đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ 934 quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Mô hình mua sắm hiện đại, mới mẻ và thân thiện, cùng những chương trình khuyến mãi, hoạt động vui chơi hấp dẫn đã khiến người dân rất thích thú và đổ dồn tới đây mua sắm, thư giãn cùng gia đình.

Co.Opxtra - đa dạng, tiết kiệm, thú vị

Đại siêu thị Co.opXtraPlus Thủ Đức có diện tích khu vực bán hàng và dịch vụ lên đến 15.000 m2, tọa lạc trên khu đất có diện tích 21.000 m2, chủng loại hàng hóa đa dạng với hơn 50.000 mặt hàng và cấu trúc mặt hàng mới lạ. Bên cạnh những ngành hàng thiết yếu: thực phẩm, đồ dùng, hóa phẩm, may mặc, Co.opXtraPlus Thủ Đức còn kinh doanh những mặt hàng kim khí, điện máy, điện toán, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, phương tiện di chuyển…

Người tiêu dùng thích mua sắm tại Co.op Xtra vì tiện lợi. Ảnh: MAI TRANG

Cùng với hệ thống siêu thị Co.opmart, chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food, Co.opXtraPlus Thủ Đức sẽ tham gia nhiệm vụ bình ổn giá các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu của TP.HCM và phát triển ra cả nước. Là một đại siêu thị kết hợp phân phối số lượng lớn, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm hơn với chính sách mua sắm thông minh, mua nhiều, tiết kiệm nhiều, giá ưu đãi khi mua với số lượng lớn. Khách hàng còn được hưởng những chương trình khuyến mãi giá chung của hệ thống Co.opmart, Co.op Food. Khách hàng có thẻ Co.opmart vẫn tiếp tục sử dụng mua hàng và hưởng các quyền lợi tương tự như tại Co.opmart. Chủng loại hàng hóa đa dạng, cách sắp xếp hàng hóa thông minh nhằm giúp tiết kiệm thời gian chọn lựa. Co.opXtraPlus Thủ Đức hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị với nhiều dịch vụ phong phú, hoạt động vui nhộn trong không gian rộng rãi, tiện nghi với diện tích bãi xe rộng rãi, dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp, khu ẩm thực với nhiều món ăn chất lượng, khu vui chơi hấp dẫn, phù hợp. Thú vị là yếu tố đặc biệt mà Co.opXtra chú trọng đầu tư để tạo sự khác biệt. Ngoài ra. Co.opXtraPlus Thủ Đức phối hợp với các nhà cung cấp chiến lược đầu tư nhiều không gian tư vấn cho khách hàng về cách chăm sóc bản thân, gia đình và cơ quan làm việc trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng tự tin trong quyết định mua sắm.

Phong phú các chương trình khuyến mãi

Nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm giá tốt nhất cùng những trải nghiêm mua sắm thú vị, Co.opXtraPlus Thủ Đức tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mãi từ ngày 3 đến 23-6. Theo đó, sẽ có hàng trăm sản phẩm thiết yếu thuộc các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, đồ dùng, thời trang may mặc được giảm giá đến 49%. Trong thời gian này, vào thứ 3 hằng tuần, khách hàng có thẻ Thành viên và VIP Co.opmart khi mua hàng tại Co.opXtraPlus Thủ Đức có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng. Cụ thể, đối với khách hàng VIP Co.opmart, cứ mỗi 10 điểm mua hàng được tặng sáu điểm thưởng; khách hàng Thành viên Co.opmart, cứ mỗi 10 điểm mua hàng được tặng ba điểm thưởng.

Đối với những khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn như doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn …, thông qua thẻ “Hội viên Co.opXtra”, khách hàng sẽ được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng. Đặc biệt, mức chiết khấu sẽ tăng theo giá trị hóa đơn. Với các khách hàng này, Co.opXtraPlus Thủ Đức sẽ có chính sách chăm sóc đặc biệt, giá giảm hơn nhiều so với giá bán lẻ; dịch vụ chăm sóc cũng có nhiều nét đặc thù riêng. Khách hàng có thể gọi đến số (08) 37 24 32 26 để được tư vấn thêm về thẻ “Hội viên Co.opXtra”.

MAI TRANG