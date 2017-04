Kinh doanh xổ số đóng góp hơn 10.000 tỉ đồng

Chi thường xuyên vẫn tăng Tổng thu cân đối NSNN quý I đạt 280.000 tỉ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016. Tổng chi quý I ước 285.000 tỉ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi trả nợ lãi 29.000 tỉ đồng, bằng 29,4% dự toán năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016; chi thường xuyên 211.000 tỉ đồng, bằng 23,6% dự toán năm, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016. Bội chi NSNN ước ba tháng hơn hơn 4.000 tỉ đồng, bằng khoảng 2,27% dự toán năm. Nguồn: Báo cáo thu ngân sách quý I-2017 của Bộ Tài chính