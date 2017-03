Kỳ vọng lãi suất hạ, địa ốc đua xả hàng cuối năm

Ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 12, nhiều dự án từ giá bèo đến cao cấp đều tranh nhau bung hàng săn khách nhằm giăng mẻ lưới cuối năm. Cuộc đua xả hàng này không dừng lại ở TP HCM mà còn lan sang các tỉnh lân cận, cách Sài Gòn khoảng 50 km.

Ngày 9/12, Công ty C.T Phương Nam (thành viên Tập đoàn C.T Group) mở bán 2 sàn khu phức hợp cao cấp Léman C.T Plaza (28 căn hộ). Đây là đợt bán hàng thứ tư của dự án tọa lạc trên khu đất vàng quận 3, TP HCM, cách Dinh Thống Nhất và công viên Tao Đàn vài phút đi bộ. Khách mua nhà được giảm 5% tổng giá trị thanh toán và tặng 150 triệu đồng.

Theo chủ đầu tư, cơ sở để doanh nghiệp mở bán căn hộ cao cấp đợt này là đón đầu đợt điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới và săn nguồn kiều hối cuối năm chảy về Việt Nam.

Trước đó, ngày 1/12, Công ty Lê Thành chào bán thí điểm 40 căn hộ Lê Thành Twin Towers với mức giá trung bình 350 triệu đồng một căn, quyền sử dụng trong 49 năm. Đây là dòng sản phẩm căn hộ cho thuê giá bèo trong khoảng thời gian dài nhất tại TP HCM. Thống kê từ phòng kinh doanh Công ty Lê Thành, sau hơn một tuần mở bán, trung bình một ngày có 2 căn được đặt mua.

Một nhóm khách hàng đang bàn luận và chọn vị trí đất nền trên bản đồ tại dự án cách TP HCM 50 km. Ảnh: Vũ Lê

Trong tuần lễ cuối tháng 11 đầu tháng 12, tại một số sàn địa ốc trên địa bàn TP HCM, dự án Giai Việt (quận 8) của Công ty Quốc Cường Gia Lai được chào bán giá sốc, chỉ 15,1 triệu đồng mỗi m2, giảm khoảng 30% so với giá gốc. Trước đó, dự án này được Quốc Cường Gia Lai mở bán giá thấp nhất từ 21 triệu đồng mỗi m2 trở lên.

Nếu TP HCM xả hàng ở nhiều phân khúc khác nhau thì các tỉnh giáp ranh đô thị này chỉ bung hàng giá rẻ. Tại Long An, ngày 9/12, Công ty Hung Thinh Land đã mở bán 300 nền đất dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An. Dự án do Công ty Idico làm chủ đầu tư có giá bán thấp nhất là 4 triệu đồng mỗi m2. Trong ngày mở bán đầu tiên, dự án đã có 100 giao dịch thành công.

Phó tổng giám đốc Hung Thinh Land, Nguyễn Nam Hiền cho hay: “Chúng tôi hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm đất nền có giá khởi điểm thấp để đầu tư đón đầu khi lãi suất đang trên đà hạ".

Trước đó, hôm 8/12, tại Đồng Nai, Công ty Địa ốc Kim Oanh ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Du lịch Giang Điền và công bố dự án Ngọc Bích Residence ở huyện Trảng Bom. Trong 4 ngày nhận đặt chỗ cho hơn 300 nền đất dự án này, Công ty Kim Oanh tung gói khuyến mãi chỉ đóng 79 triệu đồng khách hàng có thể ký hợp đồng mua nền đất và rút thăm trúng thưởng xe gắn máy.

Nhà đất giá rẻ vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng hơn là bất động sản có giá cao. Ảnh: Vũ Lê

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Kim Oanh giải thích: "Dù công bố dự án giữa lúc thị trường còn bộn bề khó khăn nhưng tôi tin lãi suất sắp sửa hạ sẽ mang lại tín hiệu tích cực".

Bà Oanh chia sẻ, năm 2012 được xem là năm chật vật của bất động sản nhưng phân khúc đất nền có giá trị phù hợp với nhu cầu thực tế vẫn tìm được đầu ra. "Tính đến quý III/2012, công ty đã bán 8 dự án với gần 3.000 sản phẩm đất nền giá vài trăm triệu đồng. Vì thế, tôi có cơ sở kỳ vọng khi lãi suất được điều chỉnh, phân khúc này sẽ có nhiều cơ hội hơn", bà nói.

Không may mắn như phân khúc nhà đất giá rẻ, vẫn có dự án giảm giá mạnh song giao dịch chỉ nhỏ giọt. Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Thị Như Loan than: "Dù đã giảm giá căn hộ Giai Việt từ 21 triệu đồng xuống còn 15,1 triệu đồng một căn nhưng sức mua vẫn yếu".

Bà Loan cho hay, sở dĩ bà vẫn đặt cược tung hàng lúc thị trường ảm đạm vì 2 lý do. Một là áp lực hàng tồn kho quá lớn, phải đẩy hàng đi để cải thiện nguồn thu. Hai là bà kỳ vọng lãi suất sắp điều chỉnh sẽ tác động tích cực đến người mua nhà.

Với Tổng giám đốc Công ty Lilama SHB, Lê Tấn Hòa, từ 3 năm qua, dịp cuối năm đã không còn là mùa để bất động sản kỳ vọng gia tăng doanh số nữa. Theo ông Hòa, thị trường nhà đất ngày càng thu hẹp lại do niềm tin bị khủng hoảng và kinh tế vĩ mô chưa khởi sắc. "Dù lãi suất có hạ nhưng vẫn sẽ ở ngưỡng cao với ngành địa ốc. Tôi không tin vào sự khởi sắc trong 6-12 tháng tới vì lực của toàn thị trường vẫn còn rất yếu", ông Hòa dự báo.

Theo Vũ Lê (VNE)