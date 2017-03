Mất cả triệu USD vì Formosa, doanh nghiệp kêu cứu

Chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp Theo Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu thủy sản bảy tháng đầu năm đạt 3,65 tỉ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngành thủy sản đã giữ được tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức là do nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường vẫn có xu hướng tăng lên. Các DN đã cố gắng giữ được bạn hàng để các đối tác tiếp tục mua thủy sản, đồng thời cũng chấp nhận chia sẻ khó khăn cùng DN. Nỗ lực bằng chính chất lượng và quyết tâm bảo vệ thương hiệu của từng DN là “đôi giày vạn dặm” để ngành thủy sản phát triển bền vững. Hàng ngàn tấn thủy sản tồn kho Theo số liệu thống kê, sản lượng thủy sản khai thác của Hà Tĩnh sáu tháng đầu năm nay giảm 16.000 tấn, Quảng Bình giảm 23.600 tấn, Quảng Trị giảm 16.000 tấn và Thừa Thiên-Huế giảm 13.300 tấn so với cùng kỳ. Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình, ước tính tổng thiệt hại đến hết tháng 6 là 2.662 tỉ đồng và đến hết năm 2016 là khoảng 4.000 tỉ đồng. Hiện tại, chỉ riêng tỉnh Quảng Bình có khoảng 2.000 tấn thủy sản đang tồn kho. Tỉnh Quảng Trị cũng vừa tiêu hủy 60 tấn cá đông lạnh trữ trong kho lạnh của DN. Bộ NN&PTNT vừa phát đi thông điệp rằng người dân vẫn có thể khai thác và nuôi trồng thủy sản ở miền Trung bình thường. Đồng thời các địa phương tiếp tục kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản sau khi khai thác đưa về các cảng cá.