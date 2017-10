Mỹ dán nhãn bổ sung 100 thùng cà phê Wake-Up

Ngày 4-10, trên một số phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về việc Công ty TNHH TM Hong Lee (trụ sở tại New York, Mỹ) ra thông báo thu hồi sản phẩm cà phê hòa tan Wake-Up của Vinacafé Biên Hòa. Mới đây, ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám đốc Vinacafé Biên Hòa đã trả lời xung quanh sự việc này.



Theo ông Kỷ, sản phẩm của Vinacafé luôn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, kinh doanh tại thị trường Mỹ theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Năm 2015, cơ quan này đến kiểm tra và xác nhận nhà máy đạt đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Mỹ.





Từ đầu năm đến nay Vinacafé đã xuất vào thị trường Mỹ 43.797 thùng cà phê hoà tan các loại. Lô hàng bị sự cố thu hồi lần này là 100 thùng hàng cà phê Wake-Up Hương chồn dạng hộp 18 gói, trong lô hàng 4.302 thùng cà phê các loại bán cho khách hàng Hong Lee Trading tại thị trường New York. “Lỗi của 100 thùng hàng trong lô hàng này là do trong quá trình sản xuất, chúng tôi đã sơ suất không dán nhãn cảnh báo “có thành phần sữa” trong cà phê hoà tan 3-trong-1 trên bao bì, trong khi 4.200 thùng còn lại đều được dán nhãn này đúng theo quy chuẩn của FDA. Vì thế, theo quy định của Mỹ các sản phẩm này cần phải được thu hồi và dán nhãn bổ sung để cho những người có thể bị dị ứng với chất sữa được biết và cảnh giác khi sử dụng sản phẩm. Và số lượng 100 thùng hàng so với lượng hàng từ hồi đầu năm chỉ chiếm 0,2% sản phẩm chúng tôi đã xuất bán tại thị trường Mỹ, đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của FDA. 100 thùng hàng này cũng là sản phẩm mới mà khách hàng Hong Lee Trading muốn bán thử tại thị trường New York”, ông Kỷ cho biết. “Tất cả sản phẩm của chúng tôi xuất cho Mỹ, tổng cộng 43.797 thùng như tôi đã thông báo, đều đã được dán một sticker cảnh báo “có sữa” trên bao bì. Chỉ có 100 thùng hàng này chúng tôi đã sơ suất dán nhầm sticker khác, không có thông tin “có sữa” lên bao bì”, ông Kỷ thông tin thêm.



Vị Tổng Giám đốc Vinacafé Biên Hòa khẳng định việc này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình bán hàng tại Mỹ vì đây chỉ là một sơ suất trong quá trình sản xuất. Công ty đã chủ động cùng với Hong Lee Trading thu hồi số lượng sản phẩm này và đang gửi các nhãn sticker mới có bổ sung thông tin thành phần từ sữa cho khách hàng. Khi được FDA đồng ý, họ sẽ dán bổ sung nhãn phụ lên sản phẩm là có thể lưu hành lại bình thường. “Tôi cũng muốn nói thêm là trong thành phần của sản phẩm cà phê hoà tan 3-trong-1 có “bột kem thực vật” (non-diary creamer) đã được ghi rõ trên nhãn. Về bản chất, “bột kem thực vật” có thành phần từ “sữa” nhưng chúng tôi đã sơ suất không ghi rõ “có sữa – contains milk” như yêu cầu của FDA”.

Trước sự việc này, Vinacafé Biên Hòa bày tỏ sự cáo lỗi với người tiêu dùng tại Mỹ. Đồng thời phối hợp cùng Hong Lee Trading nhanh chóng thu hồi 100 thùng hàng và xin phép FDA về việc dán nhãn bổ sung để sản phẩm có thể tiếp tục lưu hành.