Ngành thép tiếp tục nhập siêu hàng tỉ USD

10 mặt hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam - Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước 28,09 tỉ USD, tăng 1,8% so với năm 2015. - Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước 27,8 tỉ USD, tăng 20,1% so với năm 2015. - Điện thoại các loại và linh kiện: Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước 10,56 tỉ USD, giảm 0,3% so với năm trước. - Vải các loại: tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2016 ước 10,5 tỉ USD, tăng 3,4% so với năm 2015. - Sắt thép các loại: Ước tính cả năm 2016, tổng kim ngạch là 8,02 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm 2015. - Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính cả năm 2016, kim ngạch là 6,28 tỉ USD, tăng 5,5% về kim ngạch so với năm trước. - Kim loại thường khác: Tổng kim ngạch 4,8 tỉ USD, tăng 13,4% so với năm 2015. - Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính cả năm 2016, kim ngạch 5,1 tỉ USD, tăng 1,9% so với năm 2015. - Xăng dầu các loại: kim ngạch ước đạt 4,71 tỉ USD, giảm 11,7% so với năm 2015. - Sản phẩm hóa chất: Ước tính cả năm 2016, kim ngạch 3,79 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2015.