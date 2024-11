Ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu từ 1-1-2025 21/11/2024 09:32

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến (trong đó có ứng dụng mobile banking) trong ngành ngân hàng.

Thông tư này quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng (Online Banking). Theo đó, hệ thống Online Banking phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 trở lên.

Ngân hàng Nhà nước quy định phần mềm ứng dụng Mobile Banking do đơn vị cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng; Không cho phép chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập...

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thông báo cho khách hàng khi xảy ra sự cố làm lộ, lọt dữ liệu của khách hàng và báo cáo kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ thông tin).