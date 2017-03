Phụ huynh kéo nhau mua mũ bảo hiểm cho con

Theo ghi nhận, các cửa hàng bán MBH tại một số tuyến đường như: Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Trãi (Q.5), Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), Đinh Tiên Hoàng (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1),… trong những ngày này rất đông phụ huynh đưa con em đi mua MBH. Tại đây, MBH dành cho trẻ em đã được bày bán rất nhiều với mẫu mã và kiểu dáng rất đa dạng.

Một phụ huynh chở con đi mua mũ bảo hiểm.

Vì đối tượng phục vụ chính là trẻ em nên các cửa hàng bán MBH cũng đã kịp tung ra các MBH có kiểu dáng và màu sắc bắt mắt như có hình siêu nhân, các nhân vật trong phim hoạt hình,… Trong đó, MBH chất lượng cao của các hãng như HONDA, YAMAHA, Protec, ASIA, hoặc các hãng bảo hiểm có dán tem CR đạt chuẩn. Nhìn chung giá cả của những loại MBH này có giá dao động từ 150.000 – 450.000 đồng (tăng khoảng 15 - 20%) so với ngày thường.

Anh Lê Hùng Dũng- chủ một cửa hàng bán MBH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) cho biết: “Mấy ngày nay sức mua của cửa hàng cũng tăng mạnh, đặc biệt là MBH dành cho trẻ em. Nếu như ngày thường thì chỉ bán được khoảng 15 -20 cái thì trong thời gian gần đây trung bình mỗi ngày cửa hàng cũng bán được hơn 30 cái. Đa phần khách đến mua ưu tiên lựa chọn MBH xuất xứ VN, có tem CR đảm bảo an toàn chất lượng".

Mũ bảo hiểm dành cho trẻ em được trang trí bắt mắt với nhiều màu sắc hấp dẫn.

Chị Bùi Thị Thủy (ngụ Q.5) cho biết: “Hôm nay chính thức xử phạt MBH đối với trẻ em từ 6 tuổi thì tôi cũng muốn mua cho con một chiếc MBH tốt. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho con mình và thứ hai tôi cũng muốn tuân thủ đúng pháp luật.”

Bên cạnh những MBH dành cho trẻ em hợp chất lượng thì tại vỉa hè một số tuyến đường như: Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng 8,…cũng được bày bán khá nhiều MBH trẻ em kém chất lượng. Người mua kẻ bán cũng tấp nập không kém so với những cửa hàng bán MBH chất lượng. Mẫu mã MBH cũng rất đa dạng với nhiều màu sắc bắt mắt. Theo một số phụ huynh mua nón tại đây cho biết, lí do chọn mua những MBH này do giá thành rẻ hơn nhiều so với các lại MBH chất lượng (giá từ 30.000 – 70.000 đồng), một lí do khác được đưa ra là do màu sắc và mẫu mã đẹp hơn, trọng lượng nhẹ hơn so với MBH chất lượng.

Theo quy định, người điều khiển, người ngồi trên xe máy, xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm mà cài quai không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 100.000 -200.000 đồng. Nếu người ngỗi trên xe máy là trẻ em từ 6 tuổi trở lên vi phạm thì hình phạt sẽ áp dụng đối với người lớn đang sử dụng xe.