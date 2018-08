Du lịch Việt đang ‘tự bắn vào chân mình’

Xử lý 23 người TQ hoạt động chui Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết các doanh nghiệp Việt có người nước ngoài núp bóng sử dụng rất nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với các cơ quan nhà nước như thành lập 5-6 doanh nghiệp lữ hành để tránh sự kiểm soát; lập những công ty, chi nhánh ở các tỉnh khác rồi đến Đà Nẵng hoạt động; trốn thuế; báo cáo số lượng khách không chính xác.

Hướng dẫn viên tiếng Trung VDV chia sẻ về sự lộng hành của hướng dẫn viên chui người Trung Quốc. Ảnh: TA “Có rất nhiều vấn đề mà trong quá trình quản lý, Thanh tra Sở dù đã rất nỗ lực nhưng không thể một lúc phát hiện và xử lý hết. Ngành du lịch đang cố gắng làm những việc trong chức năng, quyền hạn của mình. Vừa rồi Công an TP cùng với Bộ Công an đã thanh tra, kiểm tra và xử lý rất nhiều trường hợp người nước ngoài hoạt động chui. Sáu tháng đầu năm 2018, Sở Du lịch và Công an TP cũng đã phối hợp xử lý gần 40 người nước ngoài, trong đó có 23 người TQ” - ông Vinh cho biết. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh

ThS-luật sư Phạm Lê Lan Phương, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng trong trường hợp phát hiện giữa người Việt Nam và người nước ngoài có thỏa thuận bằng văn bản nhằm yêu cầu người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp thì giao dịch này có thể bị tuyên bố vô hiệu theo khoản 1 Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2015. “Còn căn cứ Nghị định số 16/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, có thể phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để hoạt động, kinh doanh lữ hành. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 12 tháng đến 24 tháng…” - luật sư Lan Phương nói. Không chấp nhận để ông chủ TQ núp bóng Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành khai thác thị trường khách TQ, tâm sự: “Những ông chủ người TQ nhiều lần tới gặp tôi để đề nghị hợp tác. Nếu tôi vì đồng tiền đóng dấu cho họ thì tôi sẽ có rất nhiều tiền. Tuy nhiên, cũng như hàng trăm HDV Việt khác, tôi không cho phép mình làm điều đó vì lòng tự tôn dân tộc”. Ông Hùng cho biết thêm hiện công ty của ông sử dụng 100% HDV bản địa nên lợi nhuận không cao như những công ty sử dụng HDV TQ. “Nhưng tôi vẫn khẳng định với anh em là thà tôi không kinh doanh thị trường TQ nữa chứ nhất quyết không sử dụng người nước ngoài núp bóng” - ông Hùng nói.