Sữa nội tăng trưởng vượt mặt sữa ngoại

Sữa bột nội vẫn gặp khó Theo bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk, cho biết sản phẩm sữa bột trong nước hiện nay bị cạnh tranh khốc liệt bởi các mặt hàng nhập khẩu. Nguyên nhân một phần do tâm lý thích hàng ngoại của một bộ phận NTD, một phần do các hãng sữa nhập khẩu cũng dành nhiều chi phí quảng cáo, khuyến mãi rầm rộ nên tần suất tiếp cận với NTD cũng cao hơn. Cùng quan điểm trên, ông Trần Hữu Đức, Giám đốc đối ngoại Công ty Sữa Nutifood, cho biết các hãng sữa ngoại với ưu thế về ngân sách và chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp đã làm NTD tin tưởng hơn sữa nội. NTD thường lầm tưởng về sữa ngoại Trong một lần trả lời truyền thông, một DN sữa ngoại cũng thừa nhận rằng để giúp trẻ phát triển chiều cao, giúp thông minh thì DN bổ sung vào sữa nguồn dinh dưỡng như Vitamin D, canxi, magie… với hàm lượng tùy vào độ tuổi của trẻ. Nghĩa là dù có sữa nội hay sữa ngoại thì để đảm bảo yếu tố chiều cao, thông minh… cũng phải bổ sung các hoạt chất mà khoa học dinh dưỡng khuyến nghị. Trước đây, Chi cục ATVSTP TP.HCM từng lấy mẫu nhóm sữa nội và ngoại gồm các sản phẩm dành cho trẻ từ dưới sáu tháng tuổi, từ sáu đến 12 tháng tuổi, phụ nữ đang mang thai, người mắc bệnh tiểu đường, người trên 30 tuổi… đi giám sát và so sánh về chất lượng và độ an toàn thực phẩm. Kết quả cho thấy các tỉ lệ về chất đạm, đường, béo của sữa nội tương đồng với sữa ngoại. Vậy mà NTD thường bị lầm tưởng về chức năng của sữa ngoại và mặc nhiên cho rằng “cứ sữa ngoại là tốt”, trong khi sữa nội cũng được sản xuất dựa trên nền tảng khoa học y như thế.