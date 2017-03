Thực phẩm bẩn vào siêu thị

Hà Nội, TP.HCM: Cấp xã được quyền phạt thực phẩm bẩn Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã đồng ý đề án thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận, huyện, xã, phường ở hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các đội, tổ thanh tra chuyên ngành ATTP được tổ chức trên cơ sở biên chế hiện có của các ngành y tế, công thương, công an. Lực lượng này được giao chức năng thanh tra chuyên ngành ATTP, được xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng (cấp quận, huyện) và 2,5 triệu đồng (cấp xã, phường). Tiền thu phạt vi phạm hành chính về ATTP được giữ lại 50% để chi cho hoạt động bảo đảm ATTP tại cấp quận, huyện, xã, phường. “Trước đây, tuyến xã, phường hầu như không có lực lượng thanh tra. Các đơn vị không có quyền được thanh tra nhưng bây giờ mỗi xã, phường có một tổ có nhiệm vụ thanh tra ATTP và được xử lý vi phạm, qua đó gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với việc đảm bảo ATTP trên địa bàn. Đây là điểm mới được thực hiện từ năm nay” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết. Trong giai đoạn 2015-2016, TP Hà Nội và TP.HCM sẽ lựa chọn năm quận, huyện và 10 xã, phường để thí điểm. Giai đoạn 2017-2020 sẽ triển khai trên toàn bộ địa bàn. TP.HCM: Thực phẩm bẩn cũng có mặt trong siêu thị Tại TP.HCM, khảo sát do Viện Y tế công cộng TP.HCM (Bộ Y tế) thực hiện cuối năm 2014 cho thấy nhiều thực phẩm không đạt chất lượng được bày bán ở một vài siêu thị. Đáng lưu ý đây là các thực phẩm được mua sắm nhiều trong những ngày cuối năm như chả lụa, dăm bông, chà bông, bò viên, khô bò, khô cá các loại, cá viên, muối tôm, tương ớt, sa tế, củ hành, ô mai… Thực phẩm chưa an toàn vào siêu thị khiến người tiêu dùng thực sự hoang mang. Được biết thời gian qua liên sở Y tế và Công Thương TP.HCM đã rà soát để chấn chỉnh các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh bày bán trong các siêu thị.