TP.HCM phấn đấu tăng GDP năm 2013 trên 10%

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo các sở ngành, quận huyện chuẩn bị tổ chức tết Nguyên đán 2013 với tinh thần tiết kiệm, tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, đồng thời phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông Quân cũng chỉ đạo Công an TP phối hợp cùng các cơ quan chức năng và 24 quận, huyện kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm có hiệu quả, không để người dân còn than phiền: “Ra đường lo lắng vì cướp giật”, “sống chung với tội phạm cướp giật”… Tính đến cuối tháng 12-2012, TP đã có gần 6.440 điểm bán hàng bình ổn, trong đó có hơn 2.730 điểm bán hàng bình ổn thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. TP cũng đã tổ chức trên 620 chuyến bán hàng lưu động nhằm đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về phục vụ người dân vùng nông thôn, các khu dân cư, KCN-KCX. Dự kiến sẽ có thêm khoảng 700 chuyến bán hàng lưu động để phục vụ bà con các khu vực này vào dịp giáp tết Nguyên đán.