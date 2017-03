Vàng tăng nhẹ, USD giảm

Tính tới 9 giờ sáng 16-10, các DN kinh doanh lớn tại Hà Nội và TP.HCM giữ giá vàng SJC tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Trong khi vàng thế giới tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức cao nhất trong bốn tháng qua.

Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào ở mức 33,93 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra ở mức 34,18 triệu đồng, so với mức 33,94 và 34,19 triệu đồng/lượng cuối giờ chiều qua.

Giá vàng SJC tại DOJI được giao dịch ở mức gần tương tự: 34,06 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,13 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng thế giới tăng phiên thứ năm liên tiếp một phần do đồng USD sụt giảm trong vài tuần qua. Chỉ số đồng Dollar Index, đo lường diễn biến của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, liên tục sụt giảm trong hai tuần vừa qua và sắp ghi nhận tuần điều chỉnh thứ ba trong tuần này do kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong năm nay dần tan biến.





Giá vàng SJC trong nước giảm nhẹ

Trong khi đó, giá USD đang có chiều hướng giảm, cụ thể, tính tới 9 giờ sáng 16-10, Vietcombank niêm yết giá ở mức 22.270 đồng (mua) và 22.350 đồng (bán), giảm 20 đồng cả hai chiều so với cuối giờ chiều hôm qua.

Giá vàng thế giới liên tục tăng trong khi USD giảm. Vàng đang bước vào giai đoạn mùa vụ thuận lợi như mùa cưới ở Ấn Độ… Tuy nhiên, xu hướng này được một số chuyên gia trên Bloomberg cho rằng có thể đảo chiều do nhiều tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát ra những tín hiệu tích cực. Lạm phát lõi của Mỹ công bố hôm 15-9 cho thấy cao hơn so với kỳ vọng. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm xuống đáy thấp nhất kể từ đầu năm 1970. Với những tín hiệu này, nhiều khả năng Fed sẽ không kéo dài thời gian trì hoãn tăng lãi suất. Theo đó, đồng USD sẽ tăng trở lại và vàng sẽ giảm.