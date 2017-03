Việt Nam xuất siêu gần 600 triệu USD

Về xuất khẩu, tính từ đầu năm đến hết ngày 15-4, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 39,3 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, so với nửa cuối tháng 3-2014, kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 4 đã có sự sụt giảm ở một số mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng…

Theo báo cáo này, từ đầu năm đến ngày 15-4, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 38,7 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, nước ta xuất siêu hơn 570 triệu USD.

MINH LONG