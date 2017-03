Xem xét đề xuất đưa khoản lỗ tỉ giá vào giá điện

Trả lời câu hỏi “Vinacomin và EVN, PVN kêu lỗ hơn 1.200 tỉ đồng do diến động tỷ giá thời gian vừa qua và xin được bù khoản lỗ vào giá thành điện, Bộ Công Thương ý kiến như thế nào?” Ông Đinh Thế Phúc, Cục phó Cục Điều tiết Điện lực, cho rằng trong thời gian vừa qua, việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước tăng tỉ giá đều tác động đến doanh nghiệp có hợp đồng vay vốn ngoại tệ đầu tư hay doanh nghiệp đi mua nguyên vật liệu. Tương tự, các đơn vị phát điện như Tập đoàn Than – Khoán sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tính toán ảnh hưởng do chênh lệch tỉ giá và đã báo cáo lên Bộ. Nếu khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá lớn sẽ có ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện.

“Dựa vào báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ có tính toán và cân đối sức chịu đựng của doanh nghiệp cũng như tác động cụ thể tới giá bán lẻ điện ra sao. Từ đó, Bộ Công Thương sẽ thảo luận với Bộ Tài chính để có hướng giải quyết cụ thể"- Ông Phúc cho hay.



Ảnh minh họa

Liên quan đến biểu giá điện bậc thang, ông Phúc cho biết lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực tính toán lại biểu giá điện. Bộ cũng đang yêu cầu EVN tính toán phương án cải tiến giá bán lẻ; đồng thời EVN cần tổ chức hội thảo ở ba miền để lấy ý kiến các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân về phương án cơ cấu giá bán lẻ như thế nào cho hợp lý. Trong tháng 10, Bộ sẽ tổng hợp và trình Chính phủ quyết định.

“Việc thay đổi biểu giá bán lẻ điện theo quy định là do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Sau khi EVN có báo cáo đề án lên Bộ Công Thương, Bộ Công thương sẽ tập hợp rồi báo cáo Chính phủ"- ông Phúc cho biết.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng bất cứ điều chỉnh liên quan đến giá điện thuộc thẩm quyền của Bộ, Bộ sẽ giải quyết. Nếu các trường hợp ngoài thẩm quyền quyết định, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT đề giải pháp; sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Trước đó, Báo cáo tại cuộc họp giao ban ngành Công Thương diễn ra vào ngày 3-9, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vinacomin, cho biết, do chênh lệch tỉ giá đã làm phát sinh khoản lỗ cho tập đoàn khoảng 1.200 tỉ đồng. Do vậy, Vinacomin kiến nghị Bộ Công Thương xem xét cho tính khoản chênh lệch tỉ giá này vào giá thành điện. Tương tự, đại diện lãnh đạo PVN, EVN cũng cho rằng, chênh lệch tỉ giá cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chỉ tiêu tài chính của các tập đoàn này.