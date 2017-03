Xuất nhập khẩu Việt-Mỹ tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong tám tháng đầu năm đạt 11,3 tỉ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2010 và xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đạt 2,7 tỉ USD, tăng 21,5%.

Các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, thủy - hải sản, đồ gỗ. Nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là hàng dệt may, đạt hơn 4,8 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2010. Nhóm hàng có tốc độ xuất khẩu tăng nhanh nhất là nông sản, tăng 41%; tiếp sau đó là giấy và sản phẩm giấy, hàng cơ khí và dụng cụ chính xác, giày dép và hàng thủ công mỹ nghệ.

HL