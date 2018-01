Ai bị khởi tố thêm trong đại án Phạm Công Danh?

Các quyết định khởi tố tại tòa giai đoạn 1 Tòa xác định Phạm Thị Trang, tức Trang “phố núi”, là người giúp sức tích cực cho Danh trong việc tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích. Trang không giữ chức vụ gì tại ngân hàng nhưng có thể tác động cho vay và bị cáo Danh cấp xe của Ngân hàng VNCB cho Trang sử dụng. Bích cũng thừa nhận chỉ giao dịch với Trang và Trang tự giới thiệu là phó tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng... Sau khi bị khởi tố bị can Trang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đối với bà Hứa Thị Phấn: HĐXX nhận thấy tại thời điểm Danh nhận chuyển giao lại Ngân hàng Xây dựng thì đang bị âm hơn gần 2.855 tỉ đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại là do bà Phấn sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, để lấy tiền ngân hàng sử dụng. Hành vi này của bà Phấn và các đối tượng có liên quan có dấu hiệu tội cố ý làm trái nên khởi tố vụ án. Sau khi khởi tố, do đang trị bệnh nên bà Phấn được tại ngoại…