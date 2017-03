Án kéo dài, chưa rõ vì sao nạn nhân chết

Mới đây, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã đưa vụ Lê Minh Trí bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ra xử sơ thẩm. Sau đó, chưa kết thúc phần xét hỏi, HĐXX đã vào trong hội ý và quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, nguyên nhân hoãn phiên tòa là lời khai của bị cáo Trí tại phiên tòa mâu thuẫn với kết luận điều tra về hướng lưu thông và điểm mà xe của bị hại va chạm với xe bị cáo.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là đã gần hai năm trôi qua nhưng đến nay CQĐT và VKS vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, thuyết phục về nguyên nhân chết của nạn nhân.

Theo hồ sơ, ngày 24-8-2014, anh Trần Quốc Dũng chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Khạ, hướng từ tỉnh lộ 2 về quốc lộ 22 với tốc độ khá nhanh nên đã tự té xuống đường. Cùng lúc này, Trí (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe máy theo hướng ngược lại đã va chạm vào xe máy và người anh Dũng. Hậu quả là anh Dũng tử vong.





Bị cáo Lê Minh Trí tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: CTV

CQĐT Công an huyện Củ Chi, VKSND huyện Củ Chi cho rằng nguyên nhân chính trong vụ tai nạn là do Trí chạy xe máy lưu thông không đúng phần đường (lấn trái) gây tai nạn giao thông. Nạn nhân cũng có lỗi phụ là chạy xe máy khi có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định (nồng độ ethanol trong máu của nạn nhân là 174,57 mg/dl). Từ đó, Trí bị khởi tố, truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điểm a khoản 2 Điều 202 BLHS.

Sau khi chuyển hồ sơ sang TAND huyện, tháng 8-2015, VKS huyện đã rút hồ sơ về để yêu cầu CQĐT làm rõ các nội dung sau: “Tốc độ của xe máy do anh Dũng điều khiển trước khi té, vị trí va chạm của xe anh Dũng với xe của Trí, tình trạng thương tích của nạn nhân sau khi té. Yêu cầu cơ quan chuyên môn giải thích vết thương trên cổ của nạn nhân Dũng do ai hoặc do vật gì gây ra, nếu do Trí gây ra thì bộ phận nào trên xe của Trí gây ra vết thương này. Trước khi tai nạn xảy ra nạn nhân Dũng có điều khiển xe lấn trái hay không”.

Tháng 10-2015, CQĐT ra kết luận điều tra bổ sung với nội dung sau: Theo kết luận giám định thì thương tích tại cổ phải của nạn nhân do vật tày có cạnh gây ra. Tại điểm đầu mặt dưới càng thắng chân bên phải xe của Trí có dính lại lượng ít dạng biểu bì động vật và bị cong. Từ đó cơ quan này căn cứ vào chứng cứ thu thập, kết luận pháp y và giải thích của trung tâm pháp y cho rằng dấu vết tại cổ nạn nhân tương ứng với đầu càng thắng chân bên phải xe của Trí gây ra.

Sau đó, TAND huyện Củ Chi từng nhiều lần ra quyết định mở phiên xử nhưng lại hoãn vì khi thì đại diện gia đình nạn nhân, khi thì nhân chứng không tới tòa.

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, bị cáo Trí cho rằng mình không lấn trái mà chỉ băng qua đường để đổ xăng ở cây xăng phía bên kia đường. Bị hại đã chạy xe với vận tốc nhanh, có men rượu nên mới tự té xuống đường, rồi xe của bị hại tiếp tục văng vào xe của Trí. Hậu quả làm cho cả xe và người Trí cũng té xuống đường; còn bị hại ngã văng ra ngoài chứ xe của bị cáo không đụng vào người bị hại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án có diễn tiến mới.