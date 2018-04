Bạn trai trộm đồ, bạn gái… vô tù

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ một số vấn đề mà không thể bổ sung tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19h45’ ngày 23-12-2016, đối tượng Lẹ (chưa xác định) nhờ Trâm điều khiển xe máy chở về nhà. Khi đến cửa hàng nội thất số do anh Khúc Anh Hoàng làm chủ, Lẹ nói Trâm dừng xe đứng chờ để Lẹ vào cửa hàng trộm cắp tài sản, Trâm đồng ý.

Sau đó, Lẹ lẻn vào trong cửa hàng lấy trộm 3 bộ ra giường hiệu Tony Bed (mỗi bộ gồm 1 ra bọc nệm, 2 vỏ áo gối nằm, 1 vỏ áo gối ôm trị giá 1,5 triệu đồng). Lúc này, anh Hoàng phát hiện đuổi theo nhưng Lẹ mang tài sản trộm cắp được chạy ra xe cùng Trâm tẩu thoát. Tài sản trộm cắp được Lẹ giữ 2 bộ ra giường, chia cho Trâm 1 bộ ra giường và 200.000 đồng. Sau khi mất trộm, anh Hoàng đến Công an phường Phương Sài trình báo.



Bị cáo Trần Ngọc Bảo Trâm tại tòa

Ngày 26-12-2016, Công an phường Phương Sài tuần tra phát hiện đưa Trâm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an Trâm đã khai nhận hành vi phạm tội và chỉ ra nơi cất giấu 1 bộ ra giường đã trộm cắp cất giữ tại chỗ ở. Đến ngày 28-12-2016, Trâm tiếp tục giao nộp 2 bộ ra giường còn lại do Lẹ cất giữ.

Được biết, năm 2010 Trâm đã bị Tòa này xử 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và năm 2013 bị xử thêm 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vừa chấp hành xong hình phạt vào ngày 3-2-2016.