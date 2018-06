Bé gái bị hiếp dâm khi nghe lời mẹ chở giúp thanh niên về nhà

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 ngày 23-3-2017, An đi nhậu về ngang qua nhà bà NTTHuyền (thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) hỏi mượn xe đạp để về nhà nhưng bà Huyền không cho mà kêu con gái là TV (SN 2006) lấy xe đạp chở An về.

Trên đường đi An nảy sinh ý định giao cấu với em V. nên chở V. đến khu vực suối ở cùng thôn Lam Sơn.

Tại đây An đòi quan hệ tình dục nhưng V. không đồng ý. An liền đe dọa và dùng tay tát nhiều cái vào mặt V. tính làm bậy. Lúc này có Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Đại Mạch đi ngang qua phát hiện truy hô nên An bỏ chạy.

Sau đó, V. về nhà kể lại sự việc và cùng gia đình làm đơn tố cáo An.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã lợi dụng việc cháu V. là trẻ em còn nhỏ, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm sinh lý, có nhận thức còn hạn chế để đe dọa, uy hiếp nhằm thực hiện hành vi đồi bại với bị hại. Việc bị cáo chưa thực hiện được ý đồ với bị hại là ngoài ý muốn của bị cáo do có người phát hiện, truy hô... Bị cáo còn có nhân thân xấu khi trên đường chạy trốn lúc hành vi hiếp dâm bị phát hiện, An đã trộm cắp một xe máy để bỏ trốn và đã bị Công an thị xã Ninh Hòa xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản. Ngày 8-8-2017, An cũng bị Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xử phạt cảnh cáo về tội trộm cắp tài sản. Điều đó cho thấy các biện pháp xử phạt không có tác dụng đối với bị cáo. Do vậy, HĐXX đã tuyên phạt An mức án trên để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.