Bị can tại ngoại có được đi học?

HỌ ĐÃ NÓI Nên tạo điều kiện cho Nhựt học lại

Quyền đi học là quyền của công dân. Nhựt chỉ bị hạn chế quyền đi lại chứ không bị tước quyền đi học. Nhựt cũng chưa bị kết luận là có tội hay có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi cho rằng nhà trường nên tạo điều kiện cho Nhựt nhập học. Thẩm phán HÀ THANH KHIẾT, TAND TP Cà Mau, chủ tọa phiên tòa xử vụ án mà Nhựt là bị can Dấu hiệu oan trong “vụ cướp siêu tốc” Nhựt là một trong ba bị can trong vụ án “Chiếc áo đỏ oan nghiệt” mà Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh. Các bị cáo liên tục kêu oan từ đầu. Theo hồ sơ, 22 giờ ngày 2-6-2015, một người đàn ông đi xe máy qua cầu Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) thì bị ba thanh niên lạ mặt cúp đầu xe đánh tới tấp. Một thanh niên mặc áo đỏ đã dùng vật nhọn đâm vào vai nạn nhân và cướp chiếc điện thoại trị giá 3,7 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khoảng 23 giờ cùng ngày, nạn nhân chạy ngang một quán nhậu ở xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau, cách hiện trường vụ cướp 3 km) thì thấy một thanh niên mặc áo thun màu đỏ đang ngồi nhậu cùng hai thanh niên khác nên nghi ngờ, báo công an. Ngay sau đó, Nhựt (mặc áo đỏ, khi đó mới hơn 16 tuổi, học lớp 10, đang làm phục vụ cho quán nhậu) cùng hai người nhậu chung là Ca và Khang bị đưa về công an xã. Cả ba sau đó bị khởi tố, truy tố về tội cướp tài sản. Nhựt bị cáo buộc sau khi uống ba chai bia đã rủ Ca, Khang dừng tiệc nhậu, để bia, mồi đó, đi ra cầu cướp xong về... nhậu tiếp. Tuy nhiên, chủ quán nhậu và rất nhiều nhân chứng xác nhận Nhựt vừa chạy bàn vừa nhậu cùng hai người bạn, suốt buổi Nhựt bưng bê đồ ăn cho khách tại quán nhậu, không có chuyện đang nhậu nửa chừng bỏ đi đâu đó như quy kết của cơ quan tố tụng. Vụ án từng nhiều lần đưa ra xét xử nhưng tòa không tuyên án được. Sau khi TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ điều tra bổ sung lần ba, ngày 1-7, VKSND huyện này đã cho cả ba bị can tại ngoại theo bảo lãnh của gia đình. Được biết ngày 18-7, CQĐT Công an huyện Cái Nước đã ký kết luận điều tra bổ sung lần ba.