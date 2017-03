Chuyện các bị can trong vụ ‘đi tè bị quy tội cướp’

Khởi tố, bắt thêm bị can rồi… im lặng Theo cáo trạng, đêm 5-12-2012, Trần Văn Uống và Khưu Khánh Sỹ cùng hai người làm thuê chung khác ra đường, thấy anh Phan Thanh Quyền chạy xe đến thì đuổi theo và ném cây để cướp xe. Anh Quyền tránh được, chạy báo tin rằng “đoán là cướp”, dẫn đoàn người đi bắt, sau đó viết tường trình về “vụ cướp”. Tuy nhiên, khi ra tòa, Uống và Sỹ dù được cách ly mà vẫn khai thống nhất rằng đêm đó sau khi nhậu thì Uống và hai người bạn ra ngoài hóng mát, đi tè; còn Sỹ đến giờ làm việc thì ra kêu mọi người vào lên ca. Lúc này có đám đông lao đến hô to “bắt nó, bắt nó”. Không biết chuyện gì, lại tưởng là cướp nên cả hai chạy né đi. Cả hai đều khẳng định không liên quan, không biết gì về vụ cướp mà anh Quyền đi tố giác.

Trần Văn Uống (trái) và Khưu Khánh Sỹ tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu. Ảnh: PHƯƠNG LOAN Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên án bằng đúng ngày tạm giam (một năm bảy tháng chín ngày tù) và trả tự do cho Sỹ và Uống ngay tại tòa. Án sơ thẩm sau đó bị TAND TP.HCM hủy vì có nhiều uẩn khúc. Theo tòa phúc thẩm, vụ án được điều tra theo định hướng có tội. Lập biên bản phạm tội quả tang là để hợp thức hóa hành vi phạm tội theo lời khai của người bị hại. Ngoài lời khai có quá nhiều mâu thuẫn của người bị hại thì không có chứng cứ buộc tội khác. Cáo buộc hai bị cáo sử dụng gậy để cướp nhưng lại không thu giữ được cây nào. Đặc biệt, chiếc xe của người bị hại không bị ai chiếm đoạt nhưng công an tự thu, tự định giá rồi tự trả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi bị cáo… Khi điều tra lại, Công an huyện Bình Chánh đã về Sóc Trăng bắt Ong Văn Sệt vài ngày trước tết Nguyên đán 2015. Ban đầu Sệt bị khởi tố tội không tố giác tội phạm, sau đó thì xuất hiện các bản khai Sệt thừa nhận đã tham gia “vụ cướp” nên bị đổi sang tội danh cướp tài sản. TAND huyện Bình Chánh đã nhiều lần đưa vụ án ra xử sơ thẩm lần hai nhưng đều hoãn do Sỹ không đến (vì bận đi làm mướn) và người bị hại Phan Thanh Quyền vắng mặt không lý do. VKSND huyện Bình Chánh rút hồ sơ về, thả Sệt và… im lặng cho đến nay. Người kiên quyết không nhận tội Khưu Khánh Sỹ, bị can thứ ba trong vụ án, lại là người có bản lĩnh hiếm hoi. Suốt quá trình điều tra, Sỹ khẳng định mình không liên quan đến vụ cướp. Ra tòa, Sỹ khai rằng mình bị treo lên để đánh, dù đau cũng cắn răng chịu vì không làm thì không thể nhận. Tại phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa Trần Hữu Ngôn, Phó Chánh án TAND huyện Bình Chánh, hỏi: “Vậy sao phải chạy khi công an truy đuổi?”. Sỹ nói: “Đang đêm, đám đông lao tới, tay cầm gậy, miệng la ó, chúng tôi phải chạy cho an toàn vì biết đâu đó là đám cướp”.