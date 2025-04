TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án 'đánh gãy chân ông thợ hồ' 22/04/2025 17:23

Ngày 22-4, TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án đánh gãy chân ông thợ hồ. Các bị cáo trong vụ án là ông Huỳnh Tấn Trung, Huỳnh Văn Khướu và Lê Duy An cùng bị xét xử về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS.

Trước đó, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử vào ngày 1-4, sau khi xét hỏi xong, HĐXX quyết định hoãn phiên toà để xem xét thêm các tài liệu, chứng cứ…

Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã phạt bị cáo Trung, Khướu và An cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; đình chỉ xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Thanh (cha ruột Trung) do đã mất. HĐXX buộc bị cáo Trung, Khướu, An liên đới bồi thường hơn 152 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Châu (bị hại, làm thợ hồ) ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo kêu oan, còn bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Tại phiên toà hôm nay, cả 3 bị cáo đều phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng mô tả.

Ông Châu thì cho rằng các bị cáo khai không đúng sự thật, không thừa nhận hành vi phạm tội, không ăn năn hối cải và không bồi thường cho ông nên đề nghị HĐXX tăng nặng hình phạt và tăng tiền bồi thường.

Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng việc truy tố là đúng người đúng tội, đề nghị y án sơ thẩm về phần hình phạt. Về phần dân sự, đề nghị sửa phần tiền bồi thường cho ông Châu (tính theo mức lương hiện tại).

Cũng tại tòa, luật sư của các bị cáo đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung...

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng mai (23-4).