Truy tố 5 bị can vụ làm giả giấy tờ để được cấp biển số xe phân khối lớn 22/04/2025 16:44

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Phạm Hữu Long (41 tuổi) bị truy tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ba bị can còn lại là Mai Trần Chính (41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Nha Trang), Trần Quang Hưng (57 tuổi, cựu Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Nha Trang) và Kiều Tiến Dũng (54 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Nha Trang) cùng bị bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ năm 2019 đến tháng 1-2023, Nguyễn Văn Thanh đã mua chín mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc. Thanh sau đó giúp Phạm Hữu Long hợp thức một mô tô không rõ nguồn gốc.

Còn Thanh nhờ Huy (chưa rõ lai lịch) làm giả 10 bộ hồ sơ xe với 30 tài liệu liên quan đến các phương tiện là xe mô tô phân khối lớn.

Khi có giấy tờ, hồ sơ giả, Thanh đi làm thủ tục đăng ký xe cho chín mô tô; một mô tô đã được cấp biển số.

Cáo trạng quy kết, Nguyễn Văn Thanh đã bán bốn chiếc mô tô với giá từ 440-755 triệu đồng/chiếc, qua đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Đối với Phạm Hữu Long, bị can này biết rõ mô tô không hợp pháp nhưng vẫn nhờ Nguyễn Văn Thanh làm một bộ hồ sơ xe giả để đi đăng ký xe và được cấp chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy cùng biển số.

Bị can này sau đó đã làm thủ tục mua bán xe, rút hồ sơ xe và sử dụng để chuyển đổi vùng cho xe.

Đối với ba cựu cán bộ CSGT, cơ quan tố tụng xác định quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ đăng ký phương tiện, cấp chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy, Trần Quang Hưng, Mai Trần Chính, Kiều Tiến Dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đăng ký xe. Do đó, không phát hiện hồ sơ giả do Nguyễn Văn Thanh nộp, dẫn đến cấp biển kiểm soát, giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy cho chín phương tiện nêu trên không đúng quy định.

Cụ thể, ba bị can đã không kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ đăng ký xe dẫn đến không phát hiện được ở danh mục tờ khai nguồn gốc xe mô tô hai bánh nhập khẩu, không đúng với mẫu được quy định; đồng thời không tham mưu cho lãnh đạo có văn bản gửi Phòng CSGT (PC08, Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp xác minh nguồn gốc xe.